Vittori Turbio: debitirao talijanski "AI hiperautomobil" od 1.100 KS

U The Concours Clubu u Miamiju predstavljen je Vittori Turbio, hibridni hiperautomobil limitiran na 50 primjeraka, s dizajnom koji spaja bezvremensku talijansku umjetnost i naprednu tehnologiju

Autonet.hr četvrtak, 9. listopada 2025. u 05:47

Novi talijanski proizvođač automobila Vittori protekle je subote u The Concours Clubu u Miamiju predstavio svoj prvi hibridni hiperautomobil. Nazvan Turbio, ekskluzivni model bit će proizveden u tek 50 primjeraka, a kako kažu, "predstavlja spoj talijanske umjetnosti i tehnologije budućnosti". Premijera u Miamiju prikazala je vozni koncept koji najavljuje nadolazeći serijski model.

Dizajniran uz umjetnu inteligenciju

Turbio je dizajniran u suradnji s poznatom dizajnerskom kućom Pininfarina, kako smo već pisali, pa tako njegov izgled balansira između modernog i klasičnog. Iz Vittorija naglašavaju da njihov pristup donosi inovativan dizajn potpomognut umjetnom inteligencijom, aditivnu proizvodnju (3D ispis) i inženjerstvo proizašlo iz svijeta utrka.

Iz Pininfarine su i pojasnili na koji način im je AI pomogao: "Umjetna inteligencija bila je ključna u ranim fazama dizajna, omogućujući brze iteracije stotina potencijalnih smjerova", rekao je njihov glasnogovornik. Dizajneri su potom uzeli te osnove, usavršili ideje i transformirali ih u funkcionalan izložbeni automobil.

Vizualno, Turbio izgleda prilično atraktivno, iako su zamjetni vizualni utjecaji Bugattija, Lamborghinija i McLarena. Prednjim krajem dominira mala rešetka hladnjaka nalik onoj na Bugattijevim modelima, nadopunjena s dva velika usisnika zraka smještena ispod prednjih svjetala. Bokovi automobila prikazuju sve uobičajene elemente hiperautomobila sa središnje smještenim motorom, uključujući velike usisnike i nisku liniju krova.

V12 hibrid

Stražnji dio ističe se upečatljivim poklopcem motora, četirima ispušnim cijevima i stražnjim svjetlima jedinstvenog dizajna. Iako nema službenih informacija o platformi, neki su već primijetili da ima identičnu duljinu, međuosovinski razmak, raspodjelu težine i masu kao Lamborghini Revuelto – što može, ali i ne mora biti slučajnost.

Ono što je zasigurno poznato jest pogonski sklop. Turbio pokreće 6,8-litreni atmosferski V12 motor koji je izradila tvrtka Italtecnica. Ovaj motor nadopunjen je elektromotorom, što rezultira s ukupno 1.100 konjskih snaga iz pogonske jedinice. Performanse su u skladu s očekivanjima za ovakvu vrstu vozila. Vittori navodi da je Turbiju za ubrzanje od 0 do 100 km/h potrebno 2,5 sekunde, a motor se vrti do gotovo 9000 okretaja u minuti.



