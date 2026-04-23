Volkswagen doradio ID. Buzz te ga opremio i pogonom na sve kotače

Volkswagen osim što obnavlja modele iz osobnog programa, istu stvar radi i kod gospodarskih modela. U tu kategoriju, iako je riječ i o putničkom modelu spada električni ID. Buzz. Dizajnerski iznimno originalan model za sada nije baš postigao predviđeni uspjeh, pa se neprestano radi na poboljšanjima kako bi privukao više publike. Od ljeta će biti dostupna i nova kombinacija boja Candy White / Cherry Red.

Spreman za vuču prikolice

U skladu s time Volkswagen gospodarska vozila sada su pripremili nova poboljšanja za ID. Buzz. Tako je verzija ID. Buzz Pro dobila 4Motion pogon na sva četiri kotača te maksimalna masa vučne prikolice iznosi 1800 kg. Kod modela ID. Buzz Pro 4Motion s produženim međuosovinskim razmakom ona iznosi 1600 kg. To predstavlja povećanje od 600 kg u odnosu na verziju sa stražnjim pogonom. Model sa standardnim međuosovinskim razmakom koristi bateriju od 79 kWh, dok verzija s produženim razmakom ima bateriju od 86 kWh. 4Motion je moguć uz verziju od 250 kW / 340 KS, a kad je na raspolaganju po jedan elektromotor na prednjoj i stražnjoj osovini.

Nadalje, poput dotjeranog modela ID.3, i ID. Buzz je dobio funkciju one-pedal driving, koja omogućuje brzo usporavanje i zaustavljanje vozila isključivo regulacijom papučice gasa. Pored toga, nova evolucijska faza sustava Travel Assist bit će dostupna kao opcija za ID. Buzz. Budući da koristi širok raspon online podataka, sustav je preimenovan u Connected Travel Assist. Novost je da sustav asistencije za bočno i uzdužno vođenje sada reagira i na semafore. Ako sustav prepozna crveno svjetlo, automatski koči ID. Buzz do potpunog zaustavljanja.

Spreman za avanture i anaturiste

Sve je više električnih vozila iz kojih se mogu napajati električni uređaji, pa je i ovdje uvedena vehicle-to-load funkcija. Ona omogućuje napajanje električnih uređaja izravno iz baterije vozila. Visokonaponska baterija može kontinuirano napajati ili puniti vanjske uređaje snagom od 2 kW putem priključka za punjenje (Mode 3) i odgovarajućeg adaptera. S obzirom na to da je ID. Buzz namijenjen i pustolovnim kupcima, to znači da je omogućeno punjenje i e-bicikala izravno uz vozilo tijekom vikend putovanja.

I još na kraju, spomenimo kako se koristi novi Innovision infotainment sustav. U njemu je integrirana nova trgovina aplikacija, koja omogućuje digitalno, fleksibilno i vozilu prilagođeno aktiviranje ili proširenje funkcija i usluga. Kao i na pametnom telefonu, dostupne su aplikacije iz područja glazbe, video-streaminga, parkiranja, punjenja, igara... Također, upravljanje vozilom dodatno je unaprijeđeno multifunkcijskim upravljačem s novodizajniranim tipkama.