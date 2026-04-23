Volkswagen doradio ID. Buzz te ga opremio i pogonom na sve kotače

Na ljeto pristiže model opremljen sustavom Connected Travel Assist s prepoznavanjem semafora, vehicle-to-load za napajanje vanjskih uređaja, vožnja s jednom papučicom (one-pedal driving) te proširenom trgovinom aplikacija

Autonet.hr četvrtak, 23. travnja 2026. u 11:45

Volkswagen osim što obnavlja modele iz osobnog programa, istu stvar radi i kod gospodarskih modela. U tu kategoriju, iako je riječ i o putničkom modelu spada električni ID. Buzz. Dizajnerski iznimno originalan model za sada nije baš postigao predviđeni uspjeh, pa se neprestano radi na poboljšanjima kako bi privukao više publike. Od ljeta će biti dostupna i nova kombinacija boja Candy White / Cherry Red.

Spreman za vuču prikolice

U skladu s time Volkswagen gospodarska vozila sada su pripremili nova poboljšanja za ID. Buzz. Tako je verzija ID. Buzz Pro dobila 4Motion pogon na sva četiri kotača te maksimalna masa vučne prikolice iznosi 1800 kg. Kod modela ID. Buzz Pro 4Motion s produženim međuosovinskim razmakom ona iznosi 1600 kg. To predstavlja povećanje od 600 kg u odnosu na verziju sa stražnjim pogonom. Model sa standardnim međuosovinskim razmakom koristi bateriju od 79 kWh, dok verzija s produženim razmakom ima bateriju od 86 kWh. 4Motion je moguć uz verziju od 250 kW / 340 KS, a kad je na raspolaganju po jedan elektromotor na prednjoj i stražnjoj osovini.

Nadalje, poput dotjeranog modela ID.3, i ID. Buzz je dobio funkciju one-pedal driving, koja omogućuje brzo usporavanje i zaustavljanje vozila isključivo regulacijom papučice gasa. Pored toga, nova evolucijska faza sustava Travel Assist bit će dostupna kao opcija za ID. Buzz. Budući da koristi širok raspon online podataka, sustav je preimenovan u Connected Travel Assist. Novost je da sustav asistencije za bočno i uzdužno vođenje sada reagira i na semafore. Ako sustav prepozna crveno svjetlo, automatski koči ID. Buzz do potpunog zaustavljanja.

Spreman za avanture i anaturiste

Sve je više električnih vozila iz kojih se mogu napajati električni uređaji, pa je i ovdje uvedena vehicle-to-load funkcija. Ona omogućuje napajanje električnih uređaja izravno iz baterije vozila. Visokonaponska baterija može kontinuirano napajati ili puniti vanjske uređaje snagom od 2 kW putem priključka za punjenje (Mode 3) i odgovarajućeg adaptera. S obzirom na to da je ID. Buzz namijenjen i pustolovnim kupcima, to znači da je omogućeno punjenje i e-bicikala izravno uz vozilo tijekom vikend putovanja.

I još na kraju, spomenimo kako se koristi novi Innovision infotainment sustav. U njemu je integrirana nova trgovina aplikacija, koja omogućuje digitalno, fleksibilno i vozilu prilagođeno aktiviranje ili proširenje funkcija i usluga. Kao i na pametnom telefonu, dostupne su aplikacije iz područja glazbe, video-streaminga, parkiranja, punjenja, igara... Također, upravljanje vozilom dodatno je unaprijeđeno multifunkcijskim upravljačem s novodizajniranim tipkama.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi