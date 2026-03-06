Volkswagen otkrio siluetu Golfa devete generacije

U javnosti se pojavila prva skica devete generacije legendarnog Golfa, nakon što ju je Volkswagen službeno premijerno prikazao zaposlenicima u tvornici u Wolfsburgu. Silueta devete generacije njihovog najprodavanijeg modela otkrivena je u sklopu prezentacije, koju je organizirao sindikat IG Metall, a poslužila je kao potvrda predanosti kompanije matičnoj tvornici u kojoj će se ovaj model nastaviti proizvoditi.

Moderniziran, ali vezan uz tradiciju

Prva objavljena slika otkriva ključne estetske i funkcionalne promjene u odnosu na aktualni model. Vidljiv je istaknutiji krovni spojler i specifičan stražnji dio, što sugerira fokus na aerodinamičke performanse. Takve su preinake ključne za povećanje energetske učinkovitosti i dosega, s obzirom na to da će deveta generacija po prvi put biti izvorno razvijana i kao potpuno električno vozilo.

Pretpostavlja se da prikazani model predstavlja električnu varijantu, s obzirom na veći međuosvinski razmak, tipičan za platformu SSP. Ova platforma osigurava prostraniju unutrašnjost te koristi 800-voltnu arhitekturu.

Iako se snažno fokusira na elektrifikaciju, Volkswagen neće u potpunosti napustiti motore s unutarnjim izgaranjem. Uz električni model, koji će vjerojatno nositi naziv ID. Golf, u ponudi će ostati i klasične verzije. Te će izvedbe biti temeljito nadograđene varijante aktualnog modela, opremljene hibridnim pogonskim sustavima te vizualno usklađene s novim električnim dizajnom. S vizualne strane, model će, uz ovu siluetu, imati poveznice s ostatkom game, primarno modelima ID. Polo i ID. Cross.

Važna promjena očekuje se i u kabini vozila, jer je već ranije najavljeno da će svi budući modeli Volkswagena, uključujući i novi Golf, ponovno uvesti fizičke kontrole za ključne funkcije. To se prvenstveno odnosi na upravljanje klimatizacijskim uređajem i glasnoćom multimedijskog sustava, čime se odgovara na ranije kritike korisnika vezane uz isključivo digitalna sučelja. Prema dostupnim informacijama, službeno lansiranje nove generacije Golfa očekuje se 2028. godine.