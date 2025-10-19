Volkswagen se oprašta od Touarega uz ekskluzivno posljednje izdanje

Nakon 23 godine i više od 1,2 milijuna prodanih primjeraka, Volkswagen zaključuje proizvodnju svojeg premium SUV-a s motorom s unutarnjim izgaranjem te lansira posebno izdanje za kraj

Volkswagen je službeno potvrdio da će trenutačna generacija premium SUV-a Touareg s motorima s unutarnjim izgaranjem završiti svoj proizvodni ciklus 2026. godine. Kako bi obilježili kraj jedne važne ere, koja je započela 2002. godine, odlučili su lansirati posebno izdanje pod nazivom "Touareg FINAL EDITION". Oproštajni model već je dostupan za narudžbu i tako će ostati sve do kraja ožujka sljedeće godine. Početna cijena za njega u Njemačkoj iznosi 75.025 eura.

Lansiranje Touarega prije 23 godine, zajedno s limuzinom Phaeton, označilo je prvi ulazak Volkswagena u premium segment. Od tada do danas model je proživio tri generacije (2002., 2010. i 2018.), a ukupno je prodano više od 1,2 milijuna primjeraka.

Ekskluziva za oproštaj

Posebno izdanje "FINAL EDITION" odlikuje se nizom ekskluzivnih dizajnerskih elemenata. Neovisno o liniji opreme, svaki model imat će laserski ugraviran natpis "FINAL EDITION" na okvirima prozora stražnjih vrata. Isti natpis bit će utisnut i u kožu ručice mjenjača. U linijama opreme Elegance i višim, serijski dolazi višebojno ambijentalno osvjetljenje, a naziv posebne edicije pojavljuje se i na osvijetljenoj ploči s instrumentima te na osvijetljenim letvicama pragova.

Kroz sve svoje generacije, Touareg je bio prepoznatljiv po elegantnom i decentnom dizajnu, visokoj kvaliteti izrade i udobnosti. Mnoge tehničke inovacije koje su debitirale u ovom modelu kasnije su postale dostupne i u manjim segmentima Volkswagenovih vozila, čime je tehnologija luksuzne klase postala dostupnija širem krugu kupaca, poruka je iz njemačke kompanije za kraj proizvodnje fosilnih Touarega, uz napomenu da završetak proizvodnje modela s motorom s unutarnjim izgaranjem označava simboličan kraj jedne ali i početak sasvim nove, električne, ere za njihovu marku.

Pogled na nasljeđe

Tijekom više od dva desetljeća Volkswagen Touareg je u svoja tri izdanja zabilježio i niz značajnih uspjeha. Pobijedio je tako na reliju Dakar tri godine zaredom (2009.-2011.), u izdanju Touareg Stanley 2005. je godine u autonomnom načinu rada osvojio Grand Challenge američke agencije DARPA, 2006. godine je uspješno povukao Boeing 747 težak 155 tona preko 150 metara piste, a 2011. godine Touareg V6 TDI u izazovu vožnje na duge staze prešao je više od 22.000 kilometara u manje od 12 dana, od Argentine do Aljaske.

Prva generacija prodana je u 471.000 primjeraka, Touareg II prodao se u još 483.000 primjeraka, dok treća, još uvijek aktivna izvedba, broji 265.000 prodanih komada. Vrhunac ponude trenutačno je model Touareg R Hybrid, plug-in hibridnog pogona snage 462 KS, okretnog momenta 700 Nm i najviše brzine od 250 km/h.