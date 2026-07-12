Volkswagen slavi 20. rođendan Tiguana uz posebno izdanje

Dva desetljeća uspjeha modela Tiguan Volkswagen će obilježiti lansiranjem slavljeničkog izdanja EDITION 20, koje uz ekskluzivnu opremu obilježava i devet milijuna prodanih primjeraka tog modela

Autonet.hr nedjelja, 12. srpnja 2026. u 02:10

Volkswagen je otvorio knjigu narudžbi za novi Tiguan EDITION 20, posebni rođendanski model kojim tvrtka obilježava dva desetljeća prisutnosti ovog uspješnog kompaktnog SUV-a na tržištu. Jubilarni model dostupan je po početnoj cijeni od 48.180 eura (u Njemačkoj) za verziju s 1.5 TSI motorom snage 110 kW (150 KS).

Najprodavaniji VW

Ovaj automobil osmišljen je kao posveta modelu koji je oblikovao svoj automobilski segment i značajno pridonio globalnom uspjehu marke Volkswagen. Od službenog lansiranja na tržište 2007. godine pa do kraja svibnja 2026. godine, širom svijeta prodano je više od devet milijuna primjeraka Tiguana. Popularni sportski terenac ujedno drži titulu najprodavanijeg modela cijele Volkswagen grupe u kontinuitetu još od 2017. godine. Njegov značaj za tvrtku potvrđuje i činjenica da se danas proizvodi na tri strateške globalne lokacije: u njemačkom Wolfsburgu, meksičkoj Puebli te kineskom Antingu.

Model EDITION 20 utemeljen je na već postojećoj liniji opreme Life, ali donosi značajne nadogradnje kroz kombinaciju opsežnog standardnog paketa i dinamičnih vizualnih elemenata. Model se na prvi pogled razlikuje od standardnih proizvodnih verzija po ekskluzivnoj metalik boji pod nazivom "Maple Red".

Uz specifičnu boju karoserije, jubilarni Tiguan standardno dolazi s prepoznatljivim elementima vanjskog dizajna R-Line linije te mnoštvom drugih jedinstvenih detalja unutrašnjosti i eksterijera koji su rezervirani isključivo za ovo slavljeničko izdanje. Time je stvorena prepoznatljiva kombinacija sportske dinamike i komfora prilagođena zahtjevima modernih kupaca.

Lansiranje verzije EDITION 20 predstavlja izravan način na koji se tvrtka želi zahvaliti svim vjernim kupcima koji su u protekla dva desetljeća pridonijeli stvaranju ove uspješne priče. S novim tehnološkim i vizualnim osvježenjima, Tiguan nastoji zadržati svoje temeljne atribute – udobnost, visoku kvalitetu i svestranost u svakodnevnoj vožnji, poruka je iz Volkswagena.

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