Volkswagen Tiguan dobiva dva facelifta i ostaje u prodaji do 2035.

Volkswagen je potvrdio dva opsežna redizajna za svoj najprodavaniji SUV. Time se životni vijek modela s motorima s unutarnjim izgaranjem produžuje sve do 2035. godine

Autonet.hr petak, 6. ožujka 2026. u 11:42
Aktualni VW Tiguan 📷 Foto: Volkswagen
Volkswagenov popularni kompaktni SUV, Tiguan, dobit će dva velika ažuriranja koja će mu efektivno produžiti životni ciklus najmanje do 2035. godine-

Tijekom prvog sastanka Radničkog vijeća za 2026. godinu, predsjednica Daniela Cavallo otkrila je da Volkswagen planira dvije opsežne nadogradnje proizvoda za najprodavaniji Tiguan za godine 2028. i 2031. Kako prenosi Carscoops, ova se najava odnosi na europsku verziju Tiguana, koja se temelji na MQB Evo arhitekturi. Dok većina modela dobije samo jedno osvježenje sredinom ciklusa, Tiguan očito dobiva poseban tretman.

Prvi facelift, zakazan za 2028. godinu, vjerojatno će donijeti modernizaciju tehnologije u unutrašnjosti kako bi se uskladila s novijim Volkswagenovim modelima. Očekuje se obnovljeni fokus na fizičke kontrole, uparen s naprednijim softverom. Sudeći prema nedavnim VW-ovim osvježenjima, vanjske promjene mogle bi ostati prilično suzdržane i ograničene na redizajnirane branike, nove LED svjetlosne potpise te nekoliko novih boja i dizajna naplataka.

Drugi facelift planiran je četiri godine kasnije, odnosno osam godina nakon dolaska trenutne generacije. To ažuriranje trebalo bi donijeti uočljivije dizajnerske revizije kako bi Tiguan ostao vizualno svjež u pretrpanom segmentu kompaktnih SUV vozila i usklađen s evoluirajućim dizajnerskim jezikom marke.

📷 Foto: Volkswagen
Foto: Volkswagen

Produženi životni vijek i budućnost imena Tiguan

Lansiranjem velikog osvježenja tako kasno kao 2031. godine, Volkswagen praktički jamči dug život Tiguanu s motorima s unutarnjim izgaranjem. Novi plan pomiče životni ciklus SUV-a na najmanje 2035. godinu, što se podudara s planovima tvrtke da motore s unutarnjim izgaranjem zadrži u prodaji u Europi do sredine sljedećeg desetljeća. Čini se da slična sudbina čeka i trenutni Golf, za kojeg se predviđa da će ostati u prodaji do otprilike 2035. godine, čak i nakon dolaska potpuno električnog ID. Golfa.

Istovremeno, Volkswagen je potvrdio i dva nadolazeća električna vozila koja će se proizvoditi u Wolfsburgu na novoj SSP arhitekturi, a to su ID. Golf i ID. Roc. Prije njihova dolaska, tvrtka planira značajne nadogradnje za trenutne modele ID.3 i ID.4. Iako još ništa nije službeno, šuška se da bi redizajnirani ID.4 mogao usvojiti ime ID. Tiguan kao dio nove strategije imenovanja. Očekuje se da će električni crossover napustiti svoje zaobljene linije u korist tradicionalnijeg SUV dizajna, uz znatno revidiranu kabinu i mehanička poboljšanja usmjerena na snagu, domet i učinkovitost.

