Volkswagen vraća fizičke tipke: 'Nanijeli smo veliku štetu brendu'

Nakon vala kritika na račun komandi osjetljivih na dodir, šef Volkswagena priznaje pogrešku i najavljuje povratak intuitivnim, fizičkim gumbima u budućim modelima, potaknut ne samo željama kupaca, već i novim sigurnosnim standardima.

Volkswagen je svoju reputaciju izgradio na kvaliteti. Većina njihovih automobila možda nije bila osobito lijepa ili uzbudljiva za vožnju, ali su bili pouzdani i kvalitetno izrađeni. U posljednjem desetljeću, brend je izgubio fokus, okrećući se tehnološkim rješenjima koja su često bila frustrirajuća za korištenje. Sada, nakon glasnih prigovora kritičara i kupaca, izvršni direktor priznaje grešku i otkriva plan za ispravljanje kursa.

Što je pošlo po zlu?

Govoreći na događaju u Hamburgu, šef Volkswagena Thomas Schäfer priznao je da su greške u upotrebljivosti kod novijih modela natjerale tvrtku da preispita način na koji dizajnira automobile. To je postalo posebno važno nakon pritužbi na Golf osme generacije i prve modele iz serije ID. Schäfer, koji je preuzeo vodstvo sredinom 2022. godine, izjavio je kako je prethodni pristup, naslijeđen od bivšeg direktora Herberta Diessa, "definitivno nanio veliku štetu" ugledu brenda.

Umjesto fokusa na intuitivne kontrole i svakodnevnu praktičnost, tvrtka se previše oslonila na minimalističke interijere inspirirane pametnim telefonima. Taj je pristup doveo do klizača osjetljivih na dodir za upravljanje klimatizacijom, haptičkih tipki na upravljaču i funkcija skrivenih duboko u izbornicima infotainment sustava. Ispostavilo se da je to bila i mjera uštede, jer je jeftinije programirati zaslon nego proizvesti i ugraditi desetke fizičkih prekidača.

Povratak na staro, ali pametnije

Schäfer kaže da je resetiranje već u tijeku, a novo pravilo je jednostavno. "Ručka na vratima mora biti intuitivna", rekao je, dodajući da dolazak do automobila punih ruku ne bi smio zahtijevati učenje novog sučelja. Jasno je naglasio da fizičke kontrole više nisu opcija, nazivajući ručke na vratima i tipke "nešto o čemu se ne pregovara".

Ove promjene već su vidljive. Modeli poput redizajniranog Golfa (Mk8.5) i novog Tiguana za 2025. godinu već vraćaju klasične, taktilne tipke na upravljač. Budući električni model ID. Polo (proizvodna verzija koncepta ID.2all) služit će kao nacrt za sve buduće interijere, s namjenskim redom fizičkih, osvijetljenih tipki za klimatizaciju i okretnim gumbom za glasnoću.

Dizajnerski tim, predvođen Andreasom Mindtom, sada radi prema tri vodeća principa: stabilno, dopadljivo i ono što Schäfer naziva "tajnim sastojkom" - automobilima koji se čine trenutno poznatima i jednostavnima za razumijevanje. Mindt je čak obećao da tvrtka "nikada, baš nikada više neće ponoviti ovu grešku". Volkswagen sada intenzivno koristi podatke i snimke kamera unutar vozila tijekom testiranja s kupcima kako bi pratili kamo vozači gledaju i koje kontrole koriste, potvrđujući da sučelja osjetljiva na dodir previše odvlače pažnju s ceste.

Cijela industrija se mijenja

Volkswagen nije jedini koji se vraća korijenima. Promjenu potiče i Europski program za ocjenjivanje novih automobila (Euro NCAP), koji od 2026. godine uvodi nove protokole. Da bi postigao maksimalnih pet zvjezdica za sigurnost, automobil će morati imati fizičke kontrole za pet ključnih funkcija: pokazivače smjera, sva četiri žmigavca, brisače, trubu i SOS pozive. I drugi proizvođači, poput Mercedesa i Hyundaija, najavili su slične korake, signalizirajući da se era minimalističkih kontrolnih ploča u stilu tableta polako bliži kraju.