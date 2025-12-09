Volkswagen 'žica' EU carinsku olakšicu za svoje kineske automobile

Volkswagen pokušava iskoristiti svoje europske korijene kako bi dobio izuzeće od novih EU carina na električna vozila proizvedena u Kini

U labirintu modernih globalnih lanaca opskrbe, sve je teže odrediti što automobil čini istinski europskim. Je li Mercedes proizveden u Americi i dalje njemački? Ili Volkswagen sklopljen u Kini? To su pitanja koja postaju ključna u eri trgovinskih ratova i carina, a Volkswagen se nada da će mu upravo njegovi europski korijeni dati prednost.

Čini se da ova strategija već daje prve rezultate. Prema pisanju portala Carscoops, Europska komisija odlučila je razmotriti carine koje se primjenjuju na vozila Volkswagen Grupe proizvedena u Kini. Umjesto klasične carinske stope, njemački div navodno cilja na alternativni model koji uključuje "uvoznu kvotu i mehanizam minimalne cijene".

Zahtjev za izuzećem podnijela je tvrtka Volkswagen Anhui, zajednički projekt s kineskim proizvođačem JAC. Upravo u tom pogonu proizvodi se atraktivni električni SUV, Cupra Tavascan, za koji je vodstvo tvrtke već ranije upozorilo da nove carine predstavljaju "ozbiljnu prijetnju" poslovanju.

Ukoliko Europska komisija odobri ovaj zahtjev, Tavascan bi mogao biti izuzet od dodatne carine koja za Volkswagen iznosi 20,7 posto. Odluka bi mogla biti donesena unutar nekoliko mjeseci, no ostaje za vidjeti hoće li dužnosnici biti uvjereni argumentima njemačkog proizvođača.

Ipak, čak i ako se model izuzme od carine, prijedlog o minimalnoj cijeni možda neće biti puno bolje rješenje. Naime, europski dužnosnici inzistiraju da bi "svaka minimalna cijena morala biti jednako učinkovita i provediva kao i same carine", što znači da bi krajnji trošak za kupce mogao ostati sličan.

Proizvođači se suočavaju s visokim carinama u Europi. Spomenuta carina od 20,7 posto za Volkswagenove modele iz Kine dodaje se na već postojeću temeljnu carinu od 10 posto na uvoz vozila. Stope se razlikuju od proizvođača do proizvođača, ovisno o razini suradnje s europskim istražiteljima. Tako se SAIC (vlasnik brenda MG) suočava s carinom od 35,3 posto, BYD sa 17 posto, a Geely s 18,8 posto.

U svakom slučaju, ishod Volkswagenove peticije mogao bi stvoriti važan presedan. Odluka Europske komisije ne samo da će odrediti sudbinu Cupre Tavascan na europskom tržištu, već bi mogla i naznačiti kako će se EU u budućnosti nositi s globaliziranom automobilskom industrijom u kojoj granice porijekla postaju sve nejasnije.