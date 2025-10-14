Volvo gasi proizvodnju modela V90, posljednji primjerak ide u muzej

Karavani su klasa automobila koja polako, ali sigurno nestaje s tržišta, a sada nas je napustio jedan od najelegantnijih predstavnika. Prema pisanju portala Carscoops, švedski proizvođač Volvo je nakon devet godina okončao proizvodnju modela V90 i njegove povišene verzije V90 Cross Country. Iako se ovakav ishod dugo najavljivao, za ljubitelje klasičnih karavana ovo je tužan dan.

Volvo je V90 lansirao 2016. godine, a suptilno osvježenje dizajna stiglo je 2020. godine. Unatoč godinama, V90 i danas izgleda iznimno moderno i privlačno. Tijekom svog životnog vijeka nudio je široku paletu motora kako bi zadovoljio različite potrebe kupaca. Ponuda je sezala od 2,0-litrenog turbodizelaša sa 148 KS, preko benzinca s turbopunjačem i kompresorom koji je razvijao 316 KS, pa sve do snažnog plug-in hibrida s kombiniranih 455 KS.

Tijekom proizvodnog ciklusa s trake je sišlo gotovo 250.000 primjeraka. Posljednji proizvedeni V90 neće ići u prodaju, već je dodan u Volvo Heritage kolekciju te će biti izložen u muzeju World of Volvo u Göteborgu. Tamo će stajati uz legendarne prethodnike kao što su Volvo 145, Volvo 960 i Amazon P220.

Foto: Volvo

Sudbina modela V90 već je neko vrijeme bila neizvjesna. Sredinom 2023. godine, Volvo je objavio kako gasi prodaju ovog modela, zajedno sa S90, S60 i V60, na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva u sklopu tranzicije na isključivo SUV-eve. Ipak, manje od godinu dana kasnije, zbog ponovnog porasta potražnje, tvrtka je ponovno otvorila knjige narudžbi za V60 i V90 na tom tržištu.

Nakon gašenja većeg brata, model V60 ostaje jedini karavan u Volvovoj ponudi. Budući da je aktualna generacija na tržištu od 2018. godine, ostaje nejasno koliko će se još dugo proizvoditi. Nagađa se da bi i njegova priča mogla završiti nakon modelske godine 2026., čime bi se Volvo u potpunosti oprostio od oblika karoserije koji ga je proslavio.