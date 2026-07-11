Volvo uvodi Apple Music u više od dva milijuna automobila

Apple Music putem OTA nadogradnje stiže na podržane Volvo modele od godine modela 2020., a dio korisnika dobit će i podršku za Spatial Audio uz Dolby Atmos

Volvo je objavio da putem bežične nadogradnje softvera (OTA) uvodi Apple Music u više od dva milijuna svojih automobila, dok će novi EX60 dolaziti već s instaliranim Apple Musicom.

Povodom uvođenja usluge, Volvo korisnicima nudi do tri mjeseca besplatnog korištenja Apple Musica. Ponuda vrijedi za nove, ali i nekadašnje korisnike Apple Musica, a može se iskoristiti putem aplikacije Volvo Cars do 6. srpnja 2027. godine.

Nadogradnja koja donosi Apple Music bit će dostupna za modele EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 i EC40, počevši od godine modela 2020. Volvo napominje da će se ažuriranje uvoditi postupno te da vrijeme dostupnosti može varirati ovisno o modelu vozila.

Osim toga, vlasnici modela EX60, EX90 i ES90 opremljenih opcijskim Bowers & Wilkins audio sustavom moći će koristiti i Spatial Audio s podrškom za Dolby Atmos.

“Mnogi naši kupci već danas koriste Apple Music na svojim mobitelima ili kod kuće. Dovođenjem Apple Musica izravno u naše automobile pretvaramo ih u izvanredno mjesto za uživanje u glazbi. Imat ćete osjećaj kao da se nalazite usred koncertne dvorane ili arene tijekom omiljenog nastupa uživo ili ćete uroniti u najnoviju glazbu u Spatial Audiju upravo onako kako je izvođač zamislio“, priopćio je Alwin Bakkenes, voditelj globalnog softverskog inženjeringa u Volvo Carsu.