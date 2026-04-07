Vraća se legendarna ruska Volga uz pomoć velikog kineskog brenda

Ruska Volga vraća se na tržište modelima K50 i C50, koji se temelje na kineskim automobilima tvrtke Geely, suvlasnika Volva, a proizvodit će se u nekad Volkswagenovim pogonima u Nižnjem Novgorodu

Nekadašnji simbol sovjetske elite i prepoznatljivo vozilo tamošnjih državnih službi, marka Volga, pokušava se vratiti na rusku automobilsku scenu. Nakon neuspjelog pokušaja oživljavanja brenda 2024. godine uz pomoć šasija kineske tvrtke Changan, kompanija je sada predstavila dva nova modela, SUV K50 i limuzinu C50.

"Prepakirani" SUV i limuzina

Međutim, niti ovaj put ta dva modela nisu domaći proizvodi, već se radi o preimenovanim verzijama vozila kineskog proizvođača Geely. Ta je kompanija inače suvlasnik marki kao što su Volvo, Polestar, Proton, Smart i Lotus te potpuni vlasnik i na našem tržištu prisutnih kineskih marki Lynk & Co i Zeekr, koje prodaje uz osnovni brend Geely.

Kad je riječ o suradnji s Volgom, "ruski" model SUV-a K50 predstavlja ulazak marke u segment SUV vozila, a dizajniran je na bazi modela Geely Monjaro. Vizualne promjene u odnosu na izvorni model minimalne su i svode se gotovo isključivo na modificiranu prednju masku s oznakama Volge. Ispod poklopca motora nalazit će se dvolitreni turbobenzinski motor snage 238 KS, uparen s 8-stupanjskim automatskim mjenjačem i pogonom na sve kotače.

Osim SUV-a, Volga u ponudu vraća i tradicionalnu limuzinu pod nazivom C50. Ovaj se model, pak, temelji na kineskom modelu Geely Preface, čiji su dizajn i tehnička rješenja gotovo u potpunosti zadržani. Uz iznimku novog znaka i rešetke hladnjaka, C50 zadržava vizualni identitet koji podsjeća na klasične europske i američke limuzine. Kupcima će biti ponuđene dvije varijante dvolitrenog benzinskog četverocilindraša, snage 150 KS ili 200 KS, uz 7-stupanjski mjenjač s dvostrukom spojkom.

Interijer modela C50 također ne donosi značajnije promjene u odnosu na kineski original. Unutrašnjost krase digitalna instrument ploča, uspravno orijentirani infotainment zaslon te prepoznatljivi upravljač s četiri kraka. Iako cijene novih modela još uvijek nisu službeno objavljene, poznato je da će se proizvodnja odvijati u bivšoj tvornici VW Grupe u Nižnjem Novgorodu, gdje su se nekada sklapali modeli marki Škoda i Volkswagen.