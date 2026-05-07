VW Golf GTI Edition 50 srušio Hondu i vratio krunu na Nürburgringu

Nakon devet godina, Volkswagen je ponovno na vrhu. Obljetnički Golf GTI Edition 50 za dlaku je nadmašio Hondu Civic Type R i postavio novi rekord za vozila s prednjim pogonom na legendarnoj stazi

Volkswagen se vratio na vrh Nürburgringa. Prvi put nakon devet godina, Golf GTI ponovno drži titulu najbržeg serijskog automobila s prednjim pogonom na legendarnoj stazi Nordschleife. Posebni obljetnički model, Golf GTI Edition 50, uspio je preoteti krunu od Honde Civic Type R, koja je rekord držala od 2023. godine, potvrđujući tako žestoko rivalstvo koje desetljećima definira klasu sportskih kompakata.

Pobjeda je, međutim, izvojevana u fotofinišu. Za upravljačem rekordnog automobila sjedio je iskusni trkaći vozač Benjamin Leuchter, koji je 7. svibnja 2026. godine krug dugačak 20,8 kilometara odvozio u službeno potvrđenom vremenu od 7 minuta i 44,523 sekunde. Time je za svega 0,358 sekundi nadmašio dosadašnji rekord Honde Civic Type R, koji je iznosio 7:44,881. Zanimljivo je da je i Honda svoju pobjedu nad prethodnim rekorderom, Renaultom Mégane Trophy-R, ostvarila sa slično malom razlikom od samo pola sekunde, što dokazuje koliko su proizvođači blizu granica mogućnosti u ovoj kategoriji.

Ljubitelji Volkswagena sjećaju se da je njemački proizvođač već držao krunu kralja Zelenog pakla. Bilo je to 2016. godine s modelom Golf GTI Clubsport S, koji je stazu prešao za 7:49,21. Ipak, važno je napomenuti da su se tada vremena mjerila na nešto kraćoj dionici staze (20,6 km), pa ti rezultati nisu izravno usporedivi s današnjima. Nakon toga, Honda je preuzela vodstvo 2017. s modelom Civic Type R (FK8), da bi se u borbu ponovno uključio Renault s Mégane R.S. Trophy-R modelom 2019. godine, postavivši vrijeme od 7:40,100. Honda je uzvratila udarac 2023. godine s najnovijom generacijom (FL5) i vremenom koje je do sada stajalo kao službeni rekord Nürburgringa za automobile s prednjim pogonom.

Iza novog uspjeha VW-a stoji najsnažniji serijski GTI ikada proizveden. Edition 50 pokreće dvolitreni četverocilindrični turbo motor koji razvija 325 KS (321 hp) i 420 Nm okretnog momenta. To ga svrstava vrlo blizu snažnijem i težem Golfu R s pogonom na sve kotače, koji ima 333 KS. Za usporedbu, standardni GTI razvija 265 KS, dok snažnija Clubsport izvedba ima 300 KS. Snaga se na prednje kotače prenosi putem sedmerostupanjskog DSG mjenjača i elektronički kontroliranog diferencijala s ograničenim proklizavanjem.

Ipak, za skidanje Honde s trona nije bilo dovoljno samo nekoliko konjskih snaga više. Ključnu ulogu odigrao je opcijski GTI Performance paket, kojim je bio opremljen rekorderski automobil. Ovaj paket donosi značajna poboljšanja na podvozju, uključujući kruće opruge, veći negativni nagib kotača i dorađenu geometriju ovjesa.

Uz to, paket sadrži i 19-inčne kovane naplatke koji smanjuju neovješenu masu, semi-slick gume Bridgestone Potenza Race te Akrapovičev ispušni sustav od titana. Cijeli paket smanjuje masu vozila za 30 kilograma i dodatno spušta podvozje za pet milimetara, što uz DCC adaptivni ovjes omogućuje oštrije i preciznije upravljanje. Vozač Benny Leuchter izjavio je kako se automobil zbog toga osjećao iznimno neutralno i stabilno preko brojnih neravnina i skokova po kojima je Nordschleife poznat.

S obzirom na sve strože ekološke norme i fokus automobilske industrije na elektrifikaciju, postavlja se pitanje je li ovo jedan od posljednjih velikih okršaja benzinskih sportskih kompakata. Moguće je da će ovaj Volkswagenov rekord stajati dulje vrijeme, jer sve manje proizvođača ulaže u razvoj novih generacija ovakvih automobila. Dok se ne pojavi novi izazivač, Golf GTI Edition 50 zasluženo nosi titulu kralja Nürburgringa, a ljubitelji automobila s nestrpljenjem iščekuju hoće li i kada uslijediti odgovor iz Honde ili Renaulta.