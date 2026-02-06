VW Transporter Sportline donosi duh GTI-ja u svijet kombija

Volkswagen je predstavio novu Sportline izvedbu svojeg popularnog Transportera. Donosi agresivniji bodykit, spušteno podvozje, 19-inčne naplatke i bogatu opremu

Autonet.hr petak, 6. veljače 2026. u 17:57
VW Transporter Sportline 📷 Foto: VW
VW Transporter Sportline Foto: VW

Volkswagen se priključuje trendu sportskih kombija predstavljanjem novog Transportera Sportline. Pozicioniran na samom vrhu ponude, ovaj model dolazi opremljen upečatljivim bodykitom, atraktivnim 19-inčnim aluminijskim naplatcima, spuštenim ovjesom i dugačkim popisom standardne opreme.

Znalci će znati da ovo nije prvi put da VW nudi Sportline verziju Transportera, s obzirom na to da je i prethodna generacija (T6.1) nosila istu oznaku. No, za najnoviji model, receptura ostaje poznata, pa su tako tu i dalje usisnici na braniku i sjajno crni ukrasni elementi oko rešetke hladnjaka. Tu je i crvena linija koja se proteže prednjim dijelom, a koja jasno podsjeća na prepoznatljivi izgled GTI modela.

Bočni profil naglašen je novim setom 19-inčnih aluminijskih naplataka s dijamantnom završnom obradom, uparenih s Eibach oprugama koje spuštaju visinu vozila za 29 milimetara. Stražnji dio zaokružuje priču s izraženijim branikom, crvenim natpisom Transporter i podijeljenim krovnim spojlerom.

Unutrašnjost je također doživjela Sportline tretman, donoseći sportska sjedala presvučena eko-kožom s crvenim prošivima i utisnutim logotipima. Pridružuju im se osvijetljeni metalni pragovi, osvijetljena ogledala u sjenilima, grijani kožni upravljač i potpuna tepih obloga poda. Kupci mogu birati između Panel Van i Kombi verzija, obje dostupne u dvije različite dužine međuosovinskog razmaka.

Unatoč vizualnim i ovjesnim nadogradnjama, opcije pogonskih sklopova ostaju nepromijenjene. Kupci i dalje mogu birati između dizelskih, plug-in hibridnih ili potpuno električnih postava. Najsnažnija izvedba je e-Transporter, koji isporučuje 282 KS (210 kW), čime po sirovoj snazi nadmašuje čak i Golf 8 GTI.

Volkswagenov Transport Sportline prodavat će se na britanskom tržištu po početnoj cijeni od 62.752 funte.

