Za američkog papu – američki auto iz njegovog rodnog grada

Predsjednik Uprave Forda, Jim Farley, uručio je papi Lavu XIV. unikatni model Explorer Platinum s hibridnim pogonom, izrađen u tvornici u Chicagu uz brojne personalizirane detalje

Prošle jeseni, uprava Forda dodijelila je maloj skupini radnika u tvornici u Chicagu zadatak izrade jedinstvenog modela Explorer namijenjenog "vrlo važnoj osobi". Riječ je bila o najvišoj razini opreme, izdanju Platinum, koje je moralo zadovoljiti specifične zahtjeve. Vozilo je u potpunosti crne boje, s ručno šivanim sjedalima i vizurama Chicaga ugraviranima na pragovima i utkanima u unutrašnjosti.

Ključna specifičnost ovog automobila je njegov pogonski sustav. Iako Ford u redovitoj prodaji ne nudi hibridnu verziju modela Explorer Platinum, za ove potrebe ugrađen je hibridni sustav koji se inače koristi isključivo u policijskim vozilima. Glasnogovornik tvrtke, Mark Truby, potvrdio je da je proces prilagodbe trajao dva mjeseca prije nego što je radnicima otkriveno da je vozilo namijenjeno – papi Lavu XIV.

Simboli Chicaga i Vatikana

Prilikom izrade posvećena je velika pažnja detaljima koji povezuju papino podrijetlo i mjesto proizvodnje. Na pragovima vozila s jedne je strane ugravirana vizura Chicaga, rodnog grada pape Lava XIV., dok se na drugoj strani nalazi bazilika sv. Petra. Unutrašnjost krase oznake s motivima zastave grada Chicaga. Kao poseban dodatak, vozilo je opremljeno prilagođenim registarskim pločicama s natpisima "DA POPE" i "LEO XIV".

Personalizacija vozila proizašla je iz izravne komunikacije s Vatikanom, pri čemu je naglašeno da Sveti Otac želi upravo crno vozilo s hibridnim pogonom. Osim estetskih dodataka, novi Ford Explorer Platinum AWD Hybrid opremljen je naprednom tehnologijom za digitalnu integraciju i sustavom koji omogućuje smanjenje emisija štetnih plinova, promičući održivost u skladu s vatikanskim smjernicama.

Svečana ceremonija uručenja vozila održana je u subotu, 28. veljače. Jim Farley, predsjednik i izvršni direktor Forda, osobno je papi predstavio napredne značajke automobila. Dar je uručen u privatnom aranžmanu direktora i njegove supruge Lie, no istaknuto je kako je Farley ponosan što predstavlja cijeli tim iz Chicaga koji je sudjelovao u stvaranju ovog unikata.

Ova donacija odražava i Farleyjevu osobnu posvećenost vjeri, s obzirom na to da godinama volontira u centrima za pomoć beskućnicima, što je dodatno osnažilo poveznice između automobilske tvrtke i Svete Stolice, koja prvi put ima poglavara rodom iz SAD-a. "Čak smo otišli na kratku vožnju i mogu potvrditi da Sveti Otac uživa u sportskoj vožnji", izjavio je Farley.