Zlatan Ibrahimović i njegova dva Ferrarija hit su na društvenim mrežama

Umirovljeni je nogometaš, danas savjetnik u nogometnom klubu Milan, pozirao stojeći u raskoraku na svojim Ferrarijima Enzo i LaFerrari, a fotografija je prikupila više stotina tisuća lajkova

Baš poput Jean-Claudea Van Dammea u kultnoj reklami iz 2013. godine, kad je napravio "špagu" između dvaju kamiona, sada je pozornost sličnim potezom (ali ne u reklamne svrhe) privukao legendarni nogometaš Zlatan Ibrahimović.

Umirovljeni Šveđanin porijeklom iz naših krajeva na svojim je računima na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj stoji na krovu, u raskoraku između dvaju svojih superautomobila, kao da se ne može odlučiti koji mu je draži. Na fotografiji su modeli Enzo (crveni) i LaFerrari (žuti), čija je zajednička vrijednost vjerojatno viša od šest milijuna eura, a popratni opis kaže "Snaga nije ništa bez kontrole". Fotografija je prikupila preko 300.000 lajkova na Instagramu i X-u.

Luksuz za kolekcionare

Ferrari Enzo, nazvan po osnivaču marke, jedan je od njihovih najekskluzivnijih automobila. Proizvedeno ih je samo 400 između 2002. i 2004. godine, a svaki primjerak bio je rezerviran za odabrane vlasnike Ferrarijevih modela. Pokreće ga 6,0-litreni V12 motor s više od 650 konjskih snaga, što mu omogućava ubrzanje do 100 km/h za 3,6 sekundi. U vrijeme predstavljanja koštao je oko 650 tisuća eura, no danas se na aukcijama prodaje za višemilijunske iznose — posljednji primjerci dosežu i više od 4 milijuna dolara.

Ferrari LaFerrari, predstavljen 2013. godine, predstavlja vrhunac Ferrarijeve tehnologije i filozofije spajanja performansi s naprednom hibridnom tehnologijom. Proizvedeno je svega 499 primjeraka coupéa i 210 u otvorenoj verziji Aperta, što i ovaj model čini izuzetno rijetkim kolekcionarskim primjerkom. Pokreće ga kombinacija 6,3-litrenog V12 motora i elektromotora, ukupne snage od 963 KS. Po lansiranju je koštao oko 1,2 milijuna eura, no danas se na tržištu kolekcionarskih automobila prodaje za više od 3 milijuna, pogotovo savršeno očuvani primjerci, kao što je ovaj Zlatanov.