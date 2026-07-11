Benzinski Porsche Macan odlazi u povijest

Porsche krajem srpnja završava s proizvodnjom Macana s motorom s unutarnjim izgaranjem, unatoč snažnoj potražnji. Odluka dolazi u vrijeme pada prodaje i priznanja da su krivo procijenili brzinu prihvaćanja električnih vozila

Autonet.hr subota, 11. srpnja 2026. u 06:00
Porsche Macan GTS 📷 Foto: Porsche
Porsche Macan GTS Foto: Porsche

Porsche je tiho, tijekom objave svojih prodajnih rezultata za prvu polovicu godine, potvrdio da će proizvodnja benzinskog modela Macan biti okončana krajem ovog mjeseca. Posljednji primjerak sići će s proizvodne trake u Leipzigu, označavajući kraj za jedan od najpopularnijih i najprofitabilnijih modela tvrtke u posljednjem desetljeću. Odluka dolazi kao iznenađenje, s obzirom na to da se verzija s motorom s unutarnjim izgaranjem i dalje prodaje bolje od svojeg električnog nasljednika, ostavljajući Porsche bez ekvivalentnog benzinskog SUV-a u ključnom segmentu.

Neočekivani kraj unatoč odličnoj prodaji

Kada je Porsche lansirao potpuno električni Macan, plan je bio da on s vremenom u potpunosti preuzme tržište od svojeg benzinskog prethodnika. Međutim, snažna potražnja za klasičnim motorima održala je obje verzije u prodaji, dajući kupcima izbor između tradicionalnog pogona i čekanja na punionicama. Sada je, barem za ovu generaciju, benzinskoj verziji došao kraj.

Podaci za prvu polovicu ove godine jasno pokazuju ovu tržišnu dinamiku. Porsche je prodao ukupno 35.315 Macana diljem svijeta. Većina njih, točnije 19.695 primjeraka, bili su modeli s motorom s unutarnjim izgaranjem, dok je električni Macan pronašao 15.620 kupaca. Ukupna prodaja Macana pala je za 22 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, za što Porsche krivi iznimno jaku 2025. godinu, nedostatak poreznih poticaja za električna i hibridna vozila u SAD-u te sporiji rast elektromobilnosti od očekivanog. Odluka o gašenju proizvodnje za globalna tržišta slijedi nakon što je model već povučen iz Europe jer ne zadovoljava nove EU propise o kibernetičkoj sigurnosti (GSR2).

Priznanje pogreške i izazovi u 2026.

Vrijeme za gašenje najprodavanijeg modela nije idealno. Ukupne isporuke Porschea pale su za 16 posto u prvoj polovici godine, sa 146.391 na 112.306 vozila. Pad je posebno dramatičan u Kini, gdje se prodaja smanjila za 32 posto, dok je u Sjevernoj Americi zabilježen pad od 13 posto. Macan nije jedini model koji se suočava s problemima. Prodaja Cayennea pala je devet posto, Panamera bilježi pad od 38 posto, a električni Taycan pao je za 25 posto.

Uprava tvrtke priznala je da je pogrešno procijenila tržište. Potvrđen je razvoj novog SUV-a s benzinskim i hibridnim pogonom, koji će biti izgrađen na platformi Audija Q5, no ne očekuje se prije 2028. godine. To ostavlja prazninu od najmanje dvije godine u kojoj će se trgovci morati oslanjati na preostale zalihe benzinskih modela, električni Macan i ostatak ponude. Kako bi premostili jaz na američkom tržištu, gdje je potražnja za benzincima i dalje velika, Porsche je navodno stvorio zalihe dovoljne do 2027. godine. Novi model nosit će i drugačije ime, što znači da oznaka Macan od sada pripada isključivo električnoj verziji.

Jedina svijetla točka za Porsche ove godine je legendarni 911. Njegova prodaja porasla je za impresivnih 19 posto, s 30.534 primjerka koja su pronašla nove vlasnike. No, uspjeh jednog modela ne može nadoknaditi izazove s kojima se tvrtka suočava na putu elektrifikacije. Gašenje iznimno popularnog benzinskog Macana bez spremnog nasljednika predstavlja velik rizik u nestabilnom tržišnom okruženju, a nadolazeće godine bit će ključan test za Porscheovu strategiju i prilagodljivost.

 

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