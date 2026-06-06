Fiat Grizzly i Grizzly Fastback u pohodu na Daciju Bigster

Stellantis je nakon modela Fiat Grande Panda, kao i recimo Citroëna C3 odnosno Opel Frontere, iskoristio tzv. Smart Car platformu za još jedan model. Tako nam u drugoj polovici godine stižu dva potpuno nova Fiatova modela - Grizzly i Grizzly Fastback. Riječ je o automobilima nešto kraćim od 4,5 metara, što ih svrstava u kompaktne SUV-ove. Bez obzira na to, iz Fiata tvrde kako unutarnji prostor i kapacitet prtljažnika nadmašuju izravnu konkurenciju u klasi. Detaljni tehnički podaci za sada nisu objavljeni.

Fiat Grizzly i Fiat Grizzly Fastback

Razlika između dvaju modela prije svega je stilska. Grizzly je klasičan visoki SUV s ravnim krovom i krovnim nosačima, dok Grizzly Fastback dobiva zaobljenu, spuštenu liniju krova prema stražnjem dijelu. Ovaj model nema krovnih nosača, te se straga ističu punom širinom LED svjetla te diskretni spojler. Naravno, službene informacije govore kako se radi o dva modela različitih karaktera, premda dijele gotovo sve karoserijske elemente. Prednji dio vozila dizajnom se nadovezuje na Grande Pandu, dok se moderni svjetlosni potpisi nalaze na oba kraja automobila.

Unutrašnjost za sada nije prikazana. Bez obzira na to, znamo li kako dijele zajedničku platformu s Grande Pandom, može se pretpostaviti da će putnička kabina dijeliti niz rješenja s tim modelom. Isto tako, nema nikakvih konkretnih brojki vezanih uz pogonske sklopove. Otkriveno je tek kako su predviđeni benzinski, mild-hibrid te potpuno električni pogon. Naravno, ne bi nas čudilo da će i pogonska grupa biti ista kao na modelu Grande Panda.

Fiat Grizzly Fastback

Navodno je cilj Fiata, odnosno Stellantisa novim modelom pomrsiti račune Renaultu, odnosno Daciji i modelu Bigster koji je u kratkom vremenu postao jedan od najprodavanijih u svom segmentu u Europi. Kupcima je dobro sjeo omjer prostranstva i povoljne cijene. Fiat s Grizzlyjem želi ponuditi slično, odnosno i nešto više uzmemo li u obzir širu lepezu pogona. Prema nekima očekuje se kako bi Grizzly mogao privući i nekadašnje kupce modela Tipo koji nije dobio nikakvog nasljednika. Premijera bi mogla biti tijekom jeseni na salonu automobila u Parizu, a nakon čega bi krenula i prodaja. Obitelj Grizzly bit će predstavljena u Europi te na Bliskom istoku i u Africi.