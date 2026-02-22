Forthing T5 EVO dobio i Sport Black Edition izvedbu

Kako i ime nagovještava, riječ je o crnim detaljima kako na eksterijeru, tako i u putničkoj kabini

Forthing je napravio izvrstan posao s modelom T5 Evo. Riječ je o modelu koji za gotovo 30 tisuća eura nudi sve ono što je potrebno od osobnog automobila, točnije SUV modela dugačkog nešto više od 4,5 metara. Taj početni model izvrsno je prihvaćen, a što se lani počelo dodatno popunjavat Sport izdanjem koji pored daleko više ADAS sustava nudi i sportskije detalje. Taj je model skuplji dvije tisuće eura, te stoj 31.990 eura. Sad je kod njega moguća dodatna nadoplata od 500 eura za novo pripremljeni Black Edition paket opreme.

Poseban naglasak stavljen je na detalje koji doprinose dinamičnom i sportskom vizualnom dojmu. Paket Black Edition dostupan isključivo uz razinu opreme Sport ADAS, te uključuje unutarnju oblogu krova u crnoj boji, crno lakirani element na prednjem braniku te crno lakirane lajsne oko prozora. Novi crni elementi dodatno naglašavaju proporcije vozila te stvaraju snažniji kontrast i vizualnu prepoznatljivost. Pored toga, crna obloga krova pridonosi dojmu sportske i premium atmosfere u unutrašnjosti.