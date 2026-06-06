Krenula proizvodnja modela Cupra Raval i Volkswagen ID. Polo

Istu platformu, pa time i proizvodnju u Španjolskoj imat će i Volkswagen ID. Cross te Škoda Epiq, novi gradski SUV model

Autonet.hr subota, 6. lipnja 2026. u 17:10

Projekt Electric Urban Car Family ulazi u proizvodnju s četiri modela triju marki, proizvedenih u Španjolskoj, s ciljem približavanja električne mobilnosti kupcima diljem Europe. Sukladno tome započela je proizvodnja modela Cupra Raval i Volkswagen ID. Polo, što označava početak novog razdoblja za društvo te dodatno učvršćuje Martorell kao jedno od ključnih europskih automobilskih proizvodnih središta.

Tvornica Seat & Cupra u Martorellu pokrenula je proizvodnju dva spomenuta modela, dok projekt obuhvaća četiri potpuno električna modela triju različitih marki. Preostala dva modela su Volkswagen ID. Cross te Škoda Epiq. O koliko je značajnom projektu dovoljno govori činjenica kako je službeni početak proizvodnje uveličao svojim prisustvom i predsjednik Vlade Španjolske Pedro Sánchez.

Riječ je o investiciji većoj od 3 milijarde eura u Martorell. Investicije prate i značajne promjene korporativne kulture kako bi postali jedan od najvažnijih automobilskih proizvodnih centara u Europi. Temeljen na zajedničkoj platformi, projekt Electric Urban Car Family smanjio je složenost i troškove proizvodnje, a istovremeno omogućio lansiranje četiriju jasno diferenciranih modela koji odgovaraju različitim potrebama kupaca. U skladu s novim modelom upravljanja među markama, kompanija će nastaviti predvoditi elektrifikaciju s Pirenejskog poluotoka te voditi daljnji razvoj platforme MEB21. Korištenje zajedničke platforme koja povećava konkurentnost u ulaznom segmentu tržišta, donosi uštede od 600 milijuna eura.

Novi Volkswagen ID. Polo potpuno je električna izvedba jednog od najuspješnijih modela u povijesti marke. S više od 20 milijuna prodanih primjeraka, Polo sada ulazi u novo poglavlje - potpuno osmišljen iznova i dosljedno usmjeren prema budućnosti. Novi model spaja elegantan, bezvremenski i prepoznatljiv dizajn s kompaktnim dimenzijama, prostranom unutrašnjošću za svakodnevnu uporabu te visokom razinom kvalitete uz atraktivnu početnu cijenu.

Dolazak modela Cupra Raval označava početak novog poglavlja u povijesti društva Seat & Cupra i predstavlja sljedeću fazu značajnog rasta marke Cupra. Na samo četiri metra duljine, najodvažnija interpretacija urbanog električnog vozila nudi sportsku siluetu te interijer usmjeren na vozača, koji pruža potpuno uranjajuće iskustvo uz maksimalno iskorišten prostor. Temeljen na Volkswagenovoj platformi MEB+, Raval stvara vlastitu tržišnu nišu i redefinira urbanu električnu mobilnost. Na tržište stiže u tri izvedbe, uz doseg od približno 450 kilometara.

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