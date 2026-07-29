Mercedes gasi A 45 S

Mercedes-AMG A 45 S odlazi u povijest s posebnim Final Edition modelom koji će koštati preko 80.000 eura

Mercedes je možda odlučio produžiti životni vijek A-Klase do 2028. godine preseljenjem proizvodnje iz Njemačke u Mađarsku, no perjanica ponude, model visokih performansi, neće biti dio te priče. Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ odlazi u povijest, a za kraj je dobio poseban tretman nazvan Final Edition, koji služi kao konačni oproštaj od ovog legendarnog hyper hatcha.

Stilski oproštaj u sivoj boji

Ovaj model nasljeđuje Limited Edition izdanje predstavljeno početkom 2024. godine, no umjesto upadljive zelene boje, donosi znatno diskretniji izgled. Karoserija je obojena u posebnu Manufaktur Mountain Grey Magno sivu boju, koja je uparena s ručkama vrata u tamnom kromu te nizom žutih akcenata i "45 S" naljepnicama duž profila automobila. Dodatne naljepnice nalaze se na kućištima retrovizora i stražnjem krilu, dok poklopac spremnika za gorivo dobiva srebrni kromirani finiš s AMG logotipom.

Final Edition standardno dolazi s AMG Night paketima I i II, koji donose detalje u tamnom kromu, te s AMG Aerodynamics paketom koji uključuje prednji razdjelnik, lopaticu difuzora i impozantno stražnje krilo. Automobil leži na crnim 19-inčnim kovanim naplatcima s bijelim prstenom i žutim detaljima, iza kojih se naziru sjajno crne kočione čeljusti s bijelim AMG slovima.

Unutrašnjost je jednako posebna. AMG Performance sjedala presvučena su kombinacijom crne sintetičke kože Artico i Microcut mikrovlakana, s kontrastnim žutim šavovima i izvezenim logotipom "45 S" na naslonima za glavu. Kabina je ukrašena dodatnim žutim detaljima i umetcima od brušenog aluminija, dok se na središnjoj konzoli nalazi pločica s oznakom "45 S Final Edition", koja potvrđuje ekskluzivnost ovog modela.

Ispod haube i dalje jedan od najboljih

Iako je riječ o oproštajnom izdanju, ispod poklopca motora nema iznenađenja - tu je i dalje poznati dvolitreni M139 turbobenzinac, jedan od najpotentnijih četverocilindričnih motora na svijetu. Snaga ostaje nepromijenjena i iznosi 416 konjskih snaga (310 kW) uz 500 Nm okretnog momenta, čime i dalje nadmašuje glavnog konkurenta, Audi RS3 Sportback s njegovih 395 KS.

Motor je uparen isključivo s osmostupanjskim AMG Speedshift DCT-8G mjenjačem s dvostrukom spojkom i AMG Performance 4Matic+ pogonom na sve kotače, koji zahvaljujući sustavu AMG Torque Control omogućuje izvanrednu trakciju i agilnost. Ova kombinacija omogućuje modelu A 45 S ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 3,9 sekundi, dok je maksimalna brzina elektronički ograničena na 270 km/h.

Cijena i razlozi za kraj

Cijena za Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Final Edition u Njemačkoj će iznositi između 80.000 i 84.000 eura. Mercedes nije objavio točan broj primjeraka koji će biti proizvedeni, no očekuje se da će proizvodnja biti obustavljena kasnije ove godine.

Glavni razlog za gašenje ovog modela, unatoč njegovoj popularnosti i performansama, leži u nadolazećim Euro 7 normama o emisijama štetnih plinova. Snažni M139 motor, nažalost, ne može zadovoljiti izuzetno stroge buduće standarde bez skupih i opsežnih modifikacija, što je dovelo do odluke o njegovom umirovljenju.