Miting američkih automobila i rock and roll festival slave 18. rođendan

Idući vikend, u petak i subotu, 12. i 13. lipnja bit će vrlo veselo na lokaciji izletišta Goričanec u Sv. Martinu na Muri

I ove godine očekuju vas opaki američki automobili i motori iz gotovo čitave Europe, pin-up djevojke, burlesk nastupi, tattoo, vintage štandovi s odjećom i kul unikatnim stvarima, sajam vinila, burn-out box, a posjetitelji će moći koristiti i Trash&Burn 'Taxi. Riječ je o pravom američkom oldtimeru koji će voziti između lokacije festivala te Toplica Sv. Martin. Posjetiteljima Trash&Burna osiguran je i poseban popust od 20% na Aquapark ulaznice za Toplice Sv. Martin uz predočenje narukvice festivala.

Protekle godine Trash&Burn ugostio oko 400 starih američkih automobila i isto toliko motora, a ove godine očekuje se da se tradicija nastavi i postave novi rekordi. Glazbeni dio festivala donosi top svjetske rockabilly i rock and roll bendove i DJ-e iz Austrije, Njemačke, Italije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Ovogodišnje okupljanje je posebno jer je riječ o 18. druženju, čime ulazi u svojevrsnu punoljetnost. Znači, idući vikend, 12. i 13. lipnja slobodno se uputite do izletišta Goričanec u Sv. Martinu na Muri gdje vas čeka izvrsna zabava.

Miran Meznar

Raspored po danima:

petak 12.6.

THE INCREDIBLE STAGGERS / AUT - 60s garage rock and roll legende

RAY BLACK & THE FLYING CARPETS / DE - rockabilly

RED ROOSTERS / HU - rhythm & blues, rock&roll

subota 13.6.

RHYTHM SOPHIE / HU - Queen of rhythm & blues

BASEMENT BOPPERS / ITA - rockabilly

ANAL GESTAPO / SRB - Turbonegro tribute

URBAN ZOTEL / SLO - solo surf guitar set - Monošus stage

BIANCA NEVIUS / ITA - burlesque