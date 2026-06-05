Miting američkih automobila i rock and roll festival slave 18. rođendan
Idući vikend, u petak i subotu, 12. i 13. lipnja bit će vrlo veselo na lokaciji izletišta Goričanec u Sv. Martinu na Muri
I ove godine očekuju vas opaki američki automobili i motori iz gotovo čitave Europe, pin-up djevojke, burlesk nastupi, tattoo, vintage štandovi s odjećom i kul unikatnim stvarima, sajam vinila, burn-out box, a posjetitelji će moći koristiti i Trash&Burn 'Taxi. Riječ je o pravom američkom oldtimeru koji će voziti između lokacije festivala te Toplica Sv. Martin. Posjetiteljima Trash&Burna osiguran je i poseban popust od 20% na Aquapark ulaznice za Toplice Sv. Martin uz predočenje narukvice festivala.
Protekle godine Trash&Burn ugostio oko 400 starih američkih automobila i isto toliko motora, a ove godine očekuje se da se tradicija nastavi i postave novi rekordi. Glazbeni dio festivala donosi top svjetske rockabilly i rock and roll bendove i DJ-e iz Austrije, Njemačke, Italije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Ovogodišnje okupljanje je posebno jer je riječ o 18. druženju, čime ulazi u svojevrsnu punoljetnost. Znači, idući vikend, 12. i 13. lipnja slobodno se uputite do izletišta Goričanec u Sv. Martinu na Muri gdje vas čeka izvrsna zabava.
Raspored po danima:
petak 12.6.
THE INCREDIBLE STAGGERS / AUT - 60s garage rock and roll legende
RAY BLACK & THE FLYING CARPETS / DE - rockabilly
RED ROOSTERS / HU - rhythm & blues, rock&roll
subota 13.6.
RHYTHM SOPHIE / HU - Queen of rhythm & blues
BASEMENT BOPPERS / ITA - rockabilly
ANAL GESTAPO / SRB - Turbonegro tribute
URBAN ZOTEL / SLO - solo surf guitar set - Monošus stage
BIANCA NEVIUS / ITA - burlesque