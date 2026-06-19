Nakon gotovo 210.000 prodanih primjeraka Dacija najavljuje novu generaciju električnog modela Spring

U odnosu na dosadašnje primjerke, novi će dolaziti iz susjedne nam Slovenije, točnije iz pogona Revoz u Novom Mestu, gdje se već proizvodi i aktualna generacija Twinga

Dacia je otkrila prve detalje vezane uz drugu generaciju svog modela Spring. Svojedobno najprodavaniji električni automobil u Europi ulazi u novu fazu. Bilo je naznaka kako novi model mogao nositi naziv 'Evader', no ipak je odlučeno ostaviti već poznato ime, iako je riječ i dosta drukčijem proizvodu.

Otkad je predstavljen tijekom 2021. godine, Spring je osvojio gotovo 210.000 kupaca po cijeloj Europi. Riječ je o jednostavnom i pristupačnom pripadniku električne mobilnosti. Na temelju te filozofije Dacia graditi novo poglavlje. Najveća promjena novog Springa ne tiče se dizajna ili snage motora, već geopolitike i ekonomije.

Naime, dosadašnji Spring proizvodio se u Kini, na platformi izvorno razvijenoj za indijski Renault Kwid s motorom s unutarnjim izgaranjem. Ta činjenica donedavno nije bila prepreka, no otkako je Europska unija uvela carine na električna vozila uvezena iz Kine, poslovni model utemeljen na uvozu prestao je biti održiv.

Ovako izgleda aktualna, prva generacija...

Stoga nova generacija rješava taj problem u korijenu. Proizvodit će se u Europi, i to vrlo blizu nama, u susjednoj Sloveniji, točnije u Novom Mestu, odakle dolazi i nova generacija Renault Twinga. Oba modela temelje se na AmpR platformi, prethodno poznatoj kao CMF-B EV, koja je već u upotrebi kod Renaulta 4 E-Tech. Koliko će ova dva modela imati sličnosti, može se razaznati iz imena razvojnog projekta - Springo (Spring i Twingo).

Dacia oduvijek temelji svoj identitet na jednom obećanju - najboljoj vrijednosti za uloženi novac - i nova generacija Springa te se filozofiju ne odriče. Cilj je cijena ispod 18.000 eura u Europi. Iako je razvoj, kao i Twinga, rađen u suradnji s grupacijom Geely, europska proizvodnja donosi cjenovnu prednost ovog modela u odnosu na kineske proizvode.

Vjeran Dacijinu duhu, novi Spring zadržava ono najvažnije: 100% električni pogon, četiri prava sjedala i pravi prtljažnik. Univerzalno i odmah prepoznatljivo ime Spring priziva proljeće - simbol obnove i pozitivne energije. S novim Springom Dacia nastavlja slijediti jasnu ambiciju: otvarati put električnim vozilima dostupnima svima.

Postoje nagađanja i oko nekih tehničkih podataka, pa se spominje kako bi za pokretanje trebao biti zadužen elektromotor snage oko 81 KS i okretnim momentom od 175 Nm. On bi se trebao napajati iz baterijskog paketa od 27,5 kWh i to litij-željezo-fosfat (LFP) tehnologije, što bi trebalo biti dostatno za doseg od otprilike 240 kilometara. Naravno, za službene podatke ipak ćemo se trebati strpjeti, barem do jeseni kad očekujemo nove konkretne informacije.