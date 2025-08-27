Nissan se oprašta od Godzille, modela R35 GT-R

Svemu jednom dođe kraj, bez obzira je l' bila riječ o nečem lošem ili pak dobrom. Tako je i nakon punih 18 godina Nissan obilježio kraj jedne velike priče - one modela R35 GT-R. Izvedba namijenjena japanskom tržištu, ujedno i posljednjem na kojem se ovaj model prodavao, više se neće proizvoditi. Nissanovo prisustvo u svijetu sportskih modela prisutno je dugi niz godina, a ovaj posljednji model od 2007. godine bio je sinonim za snagu, performanse i inovaciju. Osvojio je obožavatelje diljem svijeta i postavio nova mjerila u svijetu sportskih automobila vrhunskih performansi.

Zasluga Carlosa Ghosna

Model popularno zvan Godzilla, u Europi se ne prodaje još od 2021. godine, a čemu nije kumovala loša prodaja već sve stroži i stroži propisi. Ovaj kultni sportski automobil tako odlazi u povijest. Valja spomenuti kako je za njegovo postojanje bio zaslužan bivši 'veliki šef' Renault grupacije Carlos Ghosn, a na čije je traženje Nissan započeo oživljavanje svog kultnog sportskog modela GT-R. Cilj ej bio napraviti visokoperformansni automobil, sposoban konkurirati cijenjenim sportskim automobilima proizvođača poput Porschea, Lamborghinija i Ferrarija, a uz održavanje relativno pristupačne cijene.

Carlos Ghosn

Legendarnom modelu u čast, zaposlenici Nissanove tvornice u Tochigiju, oko 100 kilometara sjeverno od Tokija, okupili su se kako bi obilježili poseban trenutak. Naime, ispratili su silazak posljednjeg primjerka modela R35 GT-R s proizvodne linije. Taj je model dosad proizveden i prodan u približno 48.000 primjeraka. Posljednji među njima, Premium Edition T-Spec prepoznatljive ljubičaste boje Midnight, odlazi u ruke japanskog kupca.

Ultimativni Grand Tourer

Tim je povodom Ivan Espinosa, predsjednik i glavni direktor Nissana, izjavio je: 'U ovih 18 izvanrednih godina, R35 GT-R ostavio je dubok trag u povijesti automobilizma. Njegovo nasljeđe svjedoči o strasti našeg tima i odanosti kupaca diljem svijeta. Hvala svima što ste bili dio ovog nevjerojatnog putovanja. Obožavateljima linije GT-R želim poručiti da ovo nije kraj. Jednog ćemo dana ponovno oživjeti njezino ime.'

Kroz svoju bogatu povijest, R35 GT-R postavio je nove standarde kao ultimativni Grand Tourer. Nissanovi timovi za planiranje i inženjering od samog su početka željeli stvoriti automobil koji će biti svestraniji od svih njegovih prethodnika - pravi GT, udoban i profinjen, s opremom i završnom obradom najviše razine, ali i sposoban pružiti performanse koje zaslužuju slovo 'R' u imenu GT-R, koje nas pak podsjeća na njegove trkaće gene.

Umjesto klasičnog životnog ciklusa s jednim velikim redizajnom, R35 GT-R svake je godine evoluirao. Ovisno o izvedbi, Nissanovi su inženjeri dodavali više snage, više kontrole, više luksuza ili, u slučaju inačice GT-R NISMO, vrhunske performanse spremne za stazu.

Ručno sklapan V6 motor

Srce modela GT-R-a bio je moćni V6 motor s dva turbopunjača VR38DETT, pogon na sve kotače ATTESA ET-S i inovativna aerodinamika. Rezultat? Nevjerojatno uzbudljiva vožnja i na cesti i na trkaćoj stazi. Posebno je zanimljivo što je tim od samo devet vrhunskih majstora iz Nissanove tvornice u Yokohami, poznatih kao Takumi, ručno sklopio motor za svaki od 48.000 proizvedenih primjeraka. Njihova su imena ovjekovječena na pločici svakog motora.

Tijekom godina snaga je rasla: od 353 kW (480 KS) na početku, do 419 kW (570 KS) od 2017. godine. Inženjeri odjela NISMO otišli su korak dalje - preuzeli su turbopunjače iz trkaćih automobila GT3 i visokoprecizne, balansirane dijelove poput klipnih prstenova, klipnjača, koljenastog vratila, zamašnjaka, remenice koljenastog vratila i opruga ventila. Rezultat? Brži odziv, brže postizanje radnog tlaka turbopunjača i čak 441 kW (600 KS) u inačicama GT-R NISMO.

R35 GT-R u svojoj je povijesti ostvario zavidna postignuća na stazama. Osvojio je pet naslova u klasi GT500 i tri u klasi GT300 japanske serije SUPER GT, pobijedio u klasi Pro-Am Blancpain GT serije 2013., slavio na 12-satnoj utrci u Bathurstu 2015. i pet puta na japanskoj utrci izdržljivosti Super Taikyu.

Brojni rekordi

Još 2007., serijski R35 GT-R postavio je vrijeme od 7 minuta i 38 sekundi na slavnom Nürburgringu, postigavši jedan od najbržih krugova unatoč skliskim uvjetima na dvama zavojima. Već početkom 2008., momčad se vraća s modelom osnovnih specifikacija i standardnim japanskim gumama - glavni testni vozač Toshio Suzuki spušta vrijeme kruga za 9 sekundi, na 7 minuta i 29 sekundi, čime je prvi put probijen prag od sedam i pol minuta. Kao dokaz njihove predanosti stalnom unapređivanju i usavršavanju GT-R-a, godinu dana kasnije vratili su se na Nürburgring i postigli još brže vrijeme kruga - 7 minuta i 26 sekundi.

U listopadu 2012., vrijeme je palo na 7 minuta i 18 sekundi. Samo godinu kasnije, u studenome 2013., Nissanovi inženjeri i elitni vozači ponovno izlaze na stazu. Za upravljačem inačice GT-R NISMO, s posebnim aerodinamičkim postavkama, manjom masom i posebno podešenim ovjesom, vozač Michael Krumm ostvario je rekord od nevjerojatnih 7 minuta i 8,679 sekundi - najbolji rezultat modela R35 na čuvenom Nürburgringu.

Dok Nürburgring ostaje ultimativni test, momčad NISMO poželjela je postaviti nove rekorde na stazi mnogo bližoj njihovu domu. U prosincu 2019. godine, momčad na čelu s vozačem Tsugijem Matsudom, koji je upravljao modelom GT-R NISMO 2020., okupila se na stazi Tsukuba u japanskoj prefekturi Ibaraki kako bi oborila rekord kruga za serijske automobile. Momčad je ostvarila svoj cilj, postavivši rekordno vrijeme kruga od 59,361 sekundi i nadmašivši prethodni rekord serijskih automobila na toj stazi. Za usporedbu, smanjenje vremena za 0,3 sekunde odgovara približno 10 metara, što znači da je momčad prešla ciljnu liniju nešto više od dvije duljine automobila brže od prethodnog rekordera.

Nisu se zaustavili – u siječnju 2024. godine, momčad i Matsuda vratili su se s modelom GT-R NISMO 2024. i ponovno pomaknuli granice, spustivši vrijeme za 0,283 sekunde na 59,078 sekundi.

Drifteri vole Nissanove modele

Godine 2016., R35 GT-R upisao se u Guinnessovu knjigu rekorda za najbrži drift na svijetu. Na događaju održanom u međunarodnoj zračnoj luci Fujairah u UAE-u, posebno pripremljeni R35 GT-R 2016. driftao je brzinom od 304,96 km/h pod kutom od 30 stupnjeva.

I dok se opraštamo od R35, Nissanova vizija za budućnost modela GT-R ostaje jasna - ovo nije kraj, već temelj za novo poglavlje. Sva iskustva i tehnološka rješenja modela R35 bit će prenesena na sljedeću generaciju. Drugim riječima, nasljeđe će se nastaviti, a letvica performansi i dalje podizati.

Espinosa zaključuje: 'Znamo da su očekivanja velika. Oznaka GT-R ne može se dodijeliti bilo kojem automobilu; ona je rezervirana za nešto zaista posebno, a R35 je postavio letvicu prilično visoko. Sve što sada tražim je malo strpljenja. Plan još nije gotov, ali jedno je sigurno - GT-R će se nastaviti razvijati, sve dok ponovno ne ugleda svjetlo dana.'