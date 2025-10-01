Novi Peugeot 208 mogao bi imati futuristički volan

Francuski proizvođač automobila Peugeot planira u studenom predstaviti novi konceptni automobil koji će, kako se čini, dati prve naznake o izgledu treće generacije njihovog najprodavanijeg modela, 208. Prema pisanju portala TechRadar, ovaj koncept, poznat pod nazivom Polygon, donosi radikalnu promjenu u unutrašnjosti.

Glavna zvijezda koncepta bit će futuristički Hypersquare upravljač, koji bi se trebao naći i u serijskim modelima proizašlim iz ovog koncepta. Zahvaljujući "steer-by-wire" tehnologiji, koja eliminira fizičku vezu između stupa upravljača i prednjih kotača, francuski brend može uvesti upravljač nalik na yoke kakav smo prvi put vidjeli u Teslinim modelima S i X. Iz Peugeota poručuju kako Hypersquare predstavlja "sljedeći korak u sagi i-Cockpita", njihovog prepoznatljivog koncepta vozačkog okruženja.

Direktor Peugeota, Alain Favey, otkrio je kako će konceptni automobil Polygon imati impresivan 21-inčni "plutajući" zaslon te da će manji, četvrtasti upravljač budućim Peugeotima dati jedinstven osjećaj u vožnji. Iako detalji o samom Hypersquareu još nisu poznati, Peugeot tvrdi da će se njime upravljati pomoću "novih gesta" te da će "podsjećati na kontroler za videoigre".

Foto: Peugeot

Ova najava poklapa se s ranijim informacijama koje je tvrtka objavila u lipnju 2024., nedugo nakon što je jedinstveni upravljač debitirao na konceptu Inception 2023. godine. Tada je rečeno da će se upravljač naći u serijskom vozilu već 2026. godine. Nagađa se da će Peugeotov koncept Polygon najaviti sportski hot hatch model, prvi koji će koristiti novu Stellantisovu STLA Small platformu, koja će vrlo vjerojatno biti ponuđena u potpuno električnim i hibridnim izvedbama.

Zanimljivo je da Peugeot uvodi Hypersquare u vrijeme kada postoji opći otpor prema radikalnim inovacijama u automobilima, pogotovo onima koje samo odvlače pažnju vozača. Primjerice, Teslin yoke povučen je iz osnovnih modela S i X jer ga mnogi vlasnici nisu voljeli, a neki su ga čak smatrali i opasnim za korištenje.

Peugeotova izvedba mogla bi biti bolja od Tesline, no prijetnja novih kontrola gestama i "intuitivnih" načina interakcije s četvrtastim volanom često može stvoriti više problema nego što ih rješava. Hoće li Hypersquare postati novi standard ili samo još jedan tehnološki hir, pokazat će vrijeme.