Premijera šeste generacije Renault Clija za deset dana u Münchenu

Predstavljanje je najavljeno za ponedjeljak, 8. rujna, a nakon toga će novi Clio bit izložen široj javnosti od utorka 9. rujna do i nedjelje 14. rujna na Odeonsplatzu u srcu Münchena, u sklopu događaja IAA Open Space

Clio, najistaknutiji model u Renaultovoj ponudi, ujedno je najprodavaniji francuski automobil u povijesti. Otkako je prvi put stigao u prodajne salone 1990., taj je automobil prodan u više od 16 milijuna primjeraka u čak 120 zemalja. Zanimljivost je da kad bi sve te primjerke postavili jedan uz drugi, okružili bi Zemlju točno 1,6 puta. A kad bi ih posložili jedan na drugi, bili bi 75.000 puta viši od Eiffelova tornja.

Vjerujemo kako mnogi znaju da je Clio došao kao zamjena za Renault 5, a koji je nedavno reinkarniran. Sad je došlo vrijeme ponovno osvježiti i modernizirati Clio, a koji će uskoro biti predstavljen u svojoj šestoj generaciji. Za premijeru je odabran München. Tako će konferencija za novinare biti u ponedjeljak, 8. rujna u 17:30. Nakon toga, novi Clio bit će izložen široj javnosti između utorka, 9. i nedjelje, 14. rujna na Odeonsplatzu u srcu Münchena, u sklopu događaja IAA Open Space.

Nemojte misliti kako će Clio u srcu Bavarske biti usamljen. Renault je najavio kako će mu društvo raditi demo automobil Emblème, zatim Renault 5 Turbo 3E, Renault 5 i Renault 4 E-Tech electric. Renaultov izložbeni prostor također će biti domaćin originalnog iskustva za posjetitelje, s vinilnim barom nove generacije koji će ponudi izbor od 120 ploča. Istovremeno, posjetitelji će moći zakoračiti u svijet Clija uz The Originals Renault Store i novu ponudu namjenskih proizvoda.

Vratimo se još malo na Clio. Ove je godine, odnosno u prvoj polovici godine Clio bio najprodavaniji automobil u Europi, uz prodanih 130.500 primjeraka. Aktualna, peta generacija Clija, opremljena je i učinkovitim hibridnim motorom E-Tech. U tvornicama u Bursi (Turska) i Novom Mestu (Slovenija) dnevno se proizvodi više od 1400 primjeraka Clija. Štoviše, s proizvodne linije u Bursi svake minute siđe jedan novi Clio!