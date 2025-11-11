Renault predstavio Trafic Escapade, kompaktni kamper s krevetom i malom kuhinjom

Renault ovom inačicom Trafica cilja na one koji traže kompaktni kamper za vikend izlete izvan grada, a navode i da će mu cijena biti pristupačna

Autonet.hr utorak, 11. studenog 2025. u 00:10
Renault je predstavio novi Trafic Escapade, kompaktni kamper koji se temelji na modelu Trafic, ali donosi brojne dodatke prilagođene onima koji vole putovati izvan grada.

Naime, Trafic Escapade ima rotirajuća sjedala u drugom redu, stražnji kauč na razvlačenje te kompaktni kuhinjski modul u prtljažniku koji uključuje plinsko kuhalo, pretinac za pohranu stvari i sklopivi sudoper s ručnim nastavkom za ispiranje. Uz spremnik vode od 5 litara i sklopivi stol u bogatijem paketu opreme, Escapade tako nudi praktički sve što je potrebno za kampiranje.

Kupci će moći birati između verzija Evolution i Iconic, obje sa 17-inčnim aluminijskim felgama, stražnjom kamerom, sustavima pomoći vozaču, automatskom klimom i 8-inčnim Easy Link multimedijskim sustavom.

Ispod haube nalaze se dva dizelska motora. Osnovna verzija koristi 2-litreni četverocilindraš Blue dCi sa 148 KS i 350 Nm okretnog momenta, koji se može upariti s ručnim ili devetstupanjskim automatskim mjenjačem. Druga, snažnija izvedba donosi isti 2-litreni motor, ali sa 168 KS i 380 Nm. Ta verzija dolazi isključivo s automatikom.

Novi Renault Trafic Escapade na tržište stiže početkom iduće godine, kada će biti poznate i cijene.

 



