Siva, bijela i crna su najpopularnije boje automobila u Europi

Žive boje poput žute, crvene ili pak plave zastupljenije su kod modela vođenih emocijama, poput recimo Fiata 500 ili pak novog Renaulta 5

Autonet.hr srijeda, 17. rujna 2025. u 19:30

Znate kako mnogo puta kažu da je vozačicama manje bitno koji automobil voze dok je on crvene boje. Šalu na stranu, mnogo puta proizvođači automobila pokušavaju nametnuti neke sebi zacrtane trendove oko toga koja bi boja vozila bila najprikladnija za pojedini model. Naravno, želje proizvođača su jedno, a želje kupaca mnogo puta nešto totalno drugo. Tako recimo mnogi kad pomisle na talijanski prestiž, čuveni Ferrari, pomisle na crvenu boju. Zanimljivost je da je tijekom 90-ih godina gotovo 85% svih naručenih Ferrarija bilo upravo u crvenoj boji. Kroz godine, trendovi se polagani mijenjaju, pa je danas ona i dalje najtraženija, ali čini 'tek' nekih 45%. No, pustimo mi Ferrari i modele, odnosno marke koje su dostupne tek malom broju pojedinaca.

Nedavno je Jato Dynamics, agencija koja se bavi istraživanjem automobilskog tržišta objavila kakvi su aktualni trendovi u prodaji novih automobila kad pričamo o boji vozila. Tako napominju kako boja za kupce vozila često nosi emocionalnu vrijednost, a odluka o kupnji može uključivati preferencije cijelog kućanstva. Otprilike 60% vidljive površine automobila čini vanjska boja, dok unutarnje presvlake čini oko 25% - taktilni elementi koji izravno utječu na svakodnevno iskustvo vožnje.

Renault 5
Renault 5

Također, smatraju kako prava komercijalna vrijednost izbora boja i materijala ostaje uglavnom neiskorištena. Njihova analiza stvarnih odabira kupaca otkriva značajne mogućnosti profita koje se potencijalno skrivaju na vidiku. Siva vlada (tu ne spada i srebrna), ali iznimke otkrivaju neke zanimljive prilike.

Neutralne boje dominiraju. Na pet vodećih tržišta (Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija i Španjolska), siva, bijela i crna zauzimaju gotovo 70% izbora kupaca. Plava i crvena zaostaju kao udaljene alternative, dok ekspresivne opcije poput zelene, žute i narančaste ostaju čvrsto nišne.

Stručnjaci su odabrali Renault Clio koji savršeno ilustrira ovu komercijalnu stvarnost. Marketinške kampanje prikazuju živahnu plavu boju na televiziji i digitalnim kanalima, no kupci u velikoj mjeri biraju tradicionalne tonove, vođeni praktičnim razlozima poput rezidualnih vrijednosti. Tako su na maloprije spomenutih pet najvećih tržišta jednako zastupljene crna i siva boja, uz udio od 16%, bijela čini 12%, dok plava, narančasta i crvena zajedno čine 17% udjela. Ako realno sagledamo stvari, ne bi se trebali čuditi marketinškim aktivnostima, i želji proizvođača, odnosno prodavača da koriste jarke boje kojima privlače poglede potencijalnih kupaca na sam proizvod, a onda se odlučuju za kupnju neutralnije boje kako ne bi 'stršali' na cesti.

Dodatni primjer su električni modeli, ujedno i dizajnerske ikone poput Fiata 500 ili pak Renaulta 5. s obzirom na to da je Fiatov predstavnik ipak nešto dulje na tržištu, uzet ćemo njega kao primjer. Čak petina kupaca bira bijelu boju, a koju prati crna. Nakon toga dolazi žuta, pa zlatna, odnosno crvena i plava. Tu su još zelena, roza... Tu je vidljivo da kupci ovih modela daju prioritet emocionalnim preferencijama nad čisto racionalnim kriterijima.

Dok vanjske boje potiču početnu privlačnost, tehnologija lakiranja nudi dodatne tokove prihoda. Metalik završni slojevi otkrivaju značajan potencijal, a interes kupaca ostaje snažan unatoč prosječnim cijenama od 700 eura, što pokazuje visoku percipiranu vrijednost za poboljšani vanjski izgled. Rijetki se odlučuju na 'besplatne' boje.

Dodatne zanimljivosti su kad malo 'zagrebemo ispod laka', odnosno kad vidimo što prolazi u putničkoj kabini. Naime, preferencije za interijer stvaraju različite komercijalne prilike na europskim tržištima, odnosno razlike u trendovima. Dok kupci iz sjevernih dijelova Europe aktivno ulažu u premium materijale, oni u južnim dijelovima preferiraju isplative opcije. Tako Njemačka (57%) i Ujedinjeno Kraljevstvo (53%) pokazuju snažnu sklonost premium materijalima u odnosu na tkaninu, a kupci troše 500-1000+ eura za kožne interijere. Nasuprot njima, Španjolska (85%), Italija (75%) i Francuska (75%) pokazuju suprotno ponašanje, dajući prioritet tekstilnim presvlakama kao pristupačnoj početnoj točki. To stvara dojam kako ova tržišta imaju potencijala u prodaji, gdje bi se više mogla nuditi premium unutrašnjost, iako to ima veze i s platežnom moći kupaca, kao i klimatskim uvjetima.

Među kupcima koji prelaze s tekstilnih presvlaka, 63% bira sintetička rješenja umjesto prave kože (37%). Ova promjena odražava široko rasprostranjenu zabrinutost za održivost i poboljšanu kvalitetu sintetike, stvarajući prilike za premium cijene bez odgovarajućeg povećanja troškova. Naravno, nije sve i na samim kupcima, već i opcijama koje nudi sami proizvođač. Francuski kupci također krše konvencije o bojama interijera. Dok crna dominira na drugim tržištima, gotovo 50% francuskih kupaca odabire alternativne tonove, pri čemu siva čini 38% izbora koji nisu crni.

Vodeći proizvođači prepoznaju boju kao komercijalnu polugu, a ne estetski izbor. Različite kategorije vozila i regionalna tržišta zahtijevaju prilagođene pristupe. Automobili usmjereni na kupce prilagođene životnom stilu imaju koristi od proširenih raspona živih boja i premium strategija određivanja cijena. Mainstream modeli zahtijevaju fokus na visokokvalitetne neutralne završne obrade i načine poboljšanja interijera.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi