Siva, bijela i crna su najpopularnije boje automobila u Europi

Znate kako mnogo puta kažu da je vozačicama manje bitno koji automobil voze dok je on crvene boje. Šalu na stranu, mnogo puta proizvođači automobila pokušavaju nametnuti neke sebi zacrtane trendove oko toga koja bi boja vozila bila najprikladnija za pojedini model. Naravno, želje proizvođača su jedno, a želje kupaca mnogo puta nešto totalno drugo. Tako recimo mnogi kad pomisle na talijanski prestiž, čuveni Ferrari, pomisle na crvenu boju. Zanimljivost je da je tijekom 90-ih godina gotovo 85% svih naručenih Ferrarija bilo upravo u crvenoj boji. Kroz godine, trendovi se polagani mijenjaju, pa je danas ona i dalje najtraženija, ali čini 'tek' nekih 45%. No, pustimo mi Ferrari i modele, odnosno marke koje su dostupne tek malom broju pojedinaca.

Nedavno je Jato Dynamics, agencija koja se bavi istraživanjem automobilskog tržišta objavila kakvi su aktualni trendovi u prodaji novih automobila kad pričamo o boji vozila. Tako napominju kako boja za kupce vozila često nosi emocionalnu vrijednost, a odluka o kupnji može uključivati preferencije cijelog kućanstva. Otprilike 60% vidljive površine automobila čini vanjska boja, dok unutarnje presvlake čini oko 25% - taktilni elementi koji izravno utječu na svakodnevno iskustvo vožnje.

Renault 5

Također, smatraju kako prava komercijalna vrijednost izbora boja i materijala ostaje uglavnom neiskorištena. Njihova analiza stvarnih odabira kupaca otkriva značajne mogućnosti profita koje se potencijalno skrivaju na vidiku. Siva vlada (tu ne spada i srebrna), ali iznimke otkrivaju neke zanimljive prilike.

Neutralne boje dominiraju. Na pet vodećih tržišta (Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija i Španjolska), siva, bijela i crna zauzimaju gotovo 70% izbora kupaca. Plava i crvena zaostaju kao udaljene alternative, dok ekspresivne opcije poput zelene, žute i narančaste ostaju čvrsto nišne.

Stručnjaci su odabrali Renault Clio koji savršeno ilustrira ovu komercijalnu stvarnost. Marketinške kampanje prikazuju živahnu plavu boju na televiziji i digitalnim kanalima, no kupci u velikoj mjeri biraju tradicionalne tonove, vođeni praktičnim razlozima poput rezidualnih vrijednosti. Tako su na maloprije spomenutih pet najvećih tržišta jednako zastupljene crna i siva boja, uz udio od 16%, bijela čini 12%, dok plava, narančasta i crvena zajedno čine 17% udjela. Ako realno sagledamo stvari, ne bi se trebali čuditi marketinškim aktivnostima, i želji proizvođača, odnosno prodavača da koriste jarke boje kojima privlače poglede potencijalnih kupaca na sam proizvod, a onda se odlučuju za kupnju neutralnije boje kako ne bi 'stršali' na cesti.

Dodatni primjer su električni modeli, ujedno i dizajnerske ikone poput Fiata 500 ili pak Renaulta 5. s obzirom na to da je Fiatov predstavnik ipak nešto dulje na tržištu, uzet ćemo njega kao primjer. Čak petina kupaca bira bijelu boju, a koju prati crna. Nakon toga dolazi žuta, pa zlatna, odnosno crvena i plava. Tu su još zelena, roza... Tu je vidljivo da kupci ovih modela daju prioritet emocionalnim preferencijama nad čisto racionalnim kriterijima.

Dok vanjske boje potiču početnu privlačnost, tehnologija lakiranja nudi dodatne tokove prihoda. Metalik završni slojevi otkrivaju značajan potencijal, a interes kupaca ostaje snažan unatoč prosječnim cijenama od 700 eura, što pokazuje visoku percipiranu vrijednost za poboljšani vanjski izgled. Rijetki se odlučuju na 'besplatne' boje.

Dodatne zanimljivosti su kad malo 'zagrebemo ispod laka', odnosno kad vidimo što prolazi u putničkoj kabini. Naime, preferencije za interijer stvaraju različite komercijalne prilike na europskim tržištima, odnosno razlike u trendovima. Dok kupci iz sjevernih dijelova Europe aktivno ulažu u premium materijale, oni u južnim dijelovima preferiraju isplative opcije. Tako Njemačka (57%) i Ujedinjeno Kraljevstvo (53%) pokazuju snažnu sklonost premium materijalima u odnosu na tkaninu, a kupci troše 500-1000+ eura za kožne interijere. Nasuprot njima, Španjolska (85%), Italija (75%) i Francuska (75%) pokazuju suprotno ponašanje, dajući prioritet tekstilnim presvlakama kao pristupačnoj početnoj točki. To stvara dojam kako ova tržišta imaju potencijala u prodaji, gdje bi se više mogla nuditi premium unutrašnjost, iako to ima veze i s platežnom moći kupaca, kao i klimatskim uvjetima.

Među kupcima koji prelaze s tekstilnih presvlaka, 63% bira sintetička rješenja umjesto prave kože (37%). Ova promjena odražava široko rasprostranjenu zabrinutost za održivost i poboljšanu kvalitetu sintetike, stvarajući prilike za premium cijene bez odgovarajućeg povećanja troškova. Naravno, nije sve i na samim kupcima, već i opcijama koje nudi sami proizvođač. Francuski kupci također krše konvencije o bojama interijera. Dok crna dominira na drugim tržištima, gotovo 50% francuskih kupaca odabire alternativne tonove, pri čemu siva čini 38% izbora koji nisu crni.

Vodeći proizvođači prepoznaju boju kao komercijalnu polugu, a ne estetski izbor. Različite kategorije vozila i regionalna tržišta zahtijevaju prilagođene pristupe. Automobili usmjereni na kupce prilagođene životnom stilu imaju koristi od proširenih raspona živih boja i premium strategija određivanja cijena. Mainstream modeli zahtijevaju fokus na visokokvalitetne neutralne završne obrade i načine poboljšanja interijera.