Sljedeća Mazda MX-5 mogla bi biti posljednja s benzinskim motorom

Mazda je natuknula da bi nadolazeća generacija kultne Miate mogla biti posljednja s motorom s unutarnjim izgaranjem

Autonet.hr četvrtak, 2. srpnja 2026. u 12:15
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Mazda MX-5, poznatija pod nadimkom Miata, preživjela je promjenjive trendove, pad prodaje sportskih automobila i svijet opsjednut SUV vozilima. Od svog predstavljanja 1989. godine, prodana je u više od 1,26 milijuna primjeraka, čime je zaslužila titulu najprodavanijeg sportskog dvosjeda u povijesti. No, postoji jedna bitka koju vjerojatno neće moći vječno pobjeđivati - bitka protiv elektrifikacije. Iz Mazde sada stižu naznake da bi sljedeća generacija mogla biti posljednja pogonjena isključivo motorom s unutarnjim izgaranjem.

Posljednji pozdrav benzinu?

Informacija koja je uzburkala duhove automobilskih entuzijasta dolazi od direktora Mazde Australije, Vinesha Bhindija. On je potvrdio da je nova generacija modela MX-5 definitivno u razvoju, iako nitko još nije spreman otkriti točan datum izlaska. Također je natuknuo da bi to mogla biti posljednja verzija s motorom s unutarnjim izgaranjam. 

Iako je budućnost nakon toga neizvjesna, ovo ne znači da klasičnoj Miati zvoni kraj već sutra. Visokopozicionirani ljudi iz Mazde već su ranije priznali da je nova generacija, koja će vjerojatno nositi internu oznaku "NE", još uvijek godinama daleko. S obzirom na to koliko su se dugo prethodne generacije zadržale na tržištu, a trenutna ND generacija ulazi u svoje dvanaesto ljeto, njezin nasljednik mogao bi s lakoćom nositi plamen benzinskog motora duboko u tridesete godine ovog stoljeća. 

Stara škola kao prioritet

Dobra je vijest da Mazda, čini se, nema namjeru ponovno izmišljati kotač dok u spremniku još uvijek ima benzina. Uprava tvrtke više je puta naglasila da prioriteti ostaju  staromodni - zadržati malu masu, kompaktne dimenzije i atmosferski motor. I, što je možda i najvažnije za puriste, zadržati opciju ručnog mjenjača. 

Pojavile su se i glasine da bi sljedeća MX-5 mogla prijeći na Mazdin novi 2,5-litreni atmosferski motor Skyactiv-Z, koji bi zamijenio današnju manju dvolitrenu jedinicu. Kako bi se zadovoljile sve strože norme o emisijama ispušnih plinova, očekuje se i uvođenje blage hibridne asistencije. To je kompromis koji bi trebao pomoći u smanjenju emisija bez dodavanja prevelike mase, što je ključno za očuvanje karaktera automobila.

Ambicija teška manje od tone

Masa ostaje javni neprijatelj broj jedan. Mazda želi da sljedeći roadster teži manje od 1.000 kilograma, što je iznimno ambiciozan cilj s obzirom na suvremene sigurnosne standarde i potencijalni dodatak hibridnog hardvera. Usporedbe radi, čak i nadolazeći "lagani" električni sportski automobil marke Alpine težit će oko 1.450 kilograma. Ako Mazdini inženjeri uspiju ostvariti ovaj cilj, bit će to jedan od impresivnijih pothvata u svijetu sportskih automobila i dokaz njihove predanosti filozofiji male mase.

Ipak, nakon te generacije, čini se da je sudbina zapečaćena. Ako generacija nakon nje stigne sredinom tridesetih godina, potpuno električni MX-5 vjerojatno više neće biti stvar izbora, već nužnost zbog zakona o emisijama CO2 na ključnim tržištima poput europskog. Tehnologija baterija će do tada sigurno napredovati, no ponovno stvaranje perolakog i agilnog karaktera koji je proslavio Miatu neće biti nimalo lak zadatak. U međuvremenu, stroža japanska pravila već danas čine MX-5 osjetno tišim na domaćem tržištu, s tišim gumama i većim ispušnim prigušivačem koji čak smanjuje prostor u prtljažniku.

 

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