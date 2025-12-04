Stotine Porschea u Rusiji pretvoreno u 'cigle'

Početkom tjedna, stotine vlasnika Porschea diljem Rusije probudili su se uz neugodno iznenađenje - njihovi automobili efektivno su se pretvorili u nepokretne "cigle" na kotačima. Prema prvim izvještajima koje prenosi Carscoops, čini se da je u središtu misterija Porscheov vlastiti sigurnosni sustav za praćenje vozila, poznatiji kao VTS (Vehicle Tracking System).

Bez obzira na to je li krivac neuspjela nadogradnja softvera ili namjerni potez treće strane, ishod je isti. Od Moskve do Krasnodara, vozači se nalaze u situaciji gdje njihovi automobili jednostavno ne reagiraju. Problem navodno pogađa sve modele proizvedene od 2013. godine koji su tvornički opremljeni spomenutim VTS sustavom. Princip rada sustava je takav da u slučaju gubitka satelitskog signala automatski aktivira imobilizator motora i sprječava pokretanje vozila.

Yulia Trushkova, direktorica servisa u Rolf Grupi, izjavila je za Daily Mail da su pogođeni "svi modeli i sve vrste motora", a servisi zaprimaju valove identičnih pritužbi zbunjenih vlasnika.

Šutnja i spekulacije

Unutar Rusije već su krenula nagađanja o uzroku. The Moscow Times citira predstavnika jednog prodajnog salona koji je smatra kako postoji mogućnost da je ovo učinjeno namjerno. Ipak, odmah je dodao kako za takvu teoriju trenutno ne postoje nikakvi izravni dokazi.

Službeni ruski ogranak Porschea odbio je komentirati situaciju, a iz globalnog sjedišta proizvođača također se još nisu oglasili. Zbog toga su mehaničari prepušteni sami sebi, pokušavajući dijagnosticirati automobile koji se čine potpuno ispravnima, ali odbijaju upaliti.

Iskustva vlasnika su raznolika i frustrirajuća. Jedan vozač iz Sankt Peterburga ispričao je kako je njegov Macan prestao raditi nekoliko trenutaka nakon što je pokupio hranu iz restorana. Drugi navode da su im se automobili ugasili odmah nakon pokretanja. Neki od očajnih vlasnika otišli su toliko daleko da su pokušali fizički iščupati konektore alarmnog sustava kako bi ga u potpunosti deaktivirali, dok su drugi prijavili uspjeh tek nakon što su akumulator ostavili isključenim najmanje deset sati.

Iako je Porsche obustavio isporuke novih vozila u Rusiju nakon početka invazije na Ukrajinu, automobili ove marke i dalje su iznimno popularni i rašireni među bogatijim slojem stanovništva. Sada ti isti vlasnici stvaraju gužve u servisnim centrima i vučnim službama.