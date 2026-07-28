Uz više od četiri milijuna primjeraka Nissan Qashqai zacementirao status SUV ikone

Nissan Qashqai premašio je brojku od četiri milijuna prodanih primjeraka u Europi, i time dokazao da je jedan od najuspješnijih SUV-ova na starom kontinentu. Od premijernog predstavljanja 2006. godine, Qashqai se prometnuo u jednu od najvećih Nissanovih uspješnica. Kroz sve tri generacije neprestano je išao ukorak s vremenom i novim navikama vozača. Uveo je brojne inovacije, uključujući naprednu hibridnu tehnologiju e-Power, koje ga drže u samom vrhu SUV segmenta. Usto je osvojio više od 110 međunarodnih priznanja, uključujući 20 nagrada za automobil godine u različitim zemljama.

Povodom ovog velikog prodajnog uspjeha, inženjeri iz Nissanova tehničkog centra u Europi (NTCE) pripremili su seriju tehnoloških videozapisa za sve vlasnike koji žele izvući maksimum iz svog Qashqaija. Videoserijal pod nazivom 'Wait, My Qashqai Does What...?' otkriva brojne značajke i funkcije koje vozači možda ne koriste u punoj mjeri. Svaki videozapis donosi praktične savjete koji kupcima pomažu da bolje razumiju tehnologije zaslužne za Qashqaijev uspjeh. Kroz njih se obrađuju različite teme, kao što je prilagodba postavki sustava Driver Assist, jednostavnije parkiranje, maksimalno iskorištavanje fleksibilnosti prtljažnog prostora te sve prednosti Nissanova inteligentnog ključa.