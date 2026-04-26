Volkswagen pripremio novi hibridni pogon za Golfa i T-Roc

I dalje se koristi poznati 1,5-litreni TSI motor, jedan elektromotor za pogon, drugi elektromotor kao generator te visokonaponska baterija s NMC ćelijama i kapaciteta 1,6 kWh

Volkswagen je razvio novi hibridni pogon koji kombinira privremenu električnu vožnju s visokom učinkovitošću i velikim dosegom. Novi pogonski sustav planiran je za primjenu u modelima Golf Hybrid i T-Roc Hybrid od četvrtog kvartala ove godine. Novi hibridni sustav u budućnosti će se nuditi u dvije razine snage te nudi nižu potrošnju goriva u usporedbi s blagim hibridnim pogonom.

U usporedbi s blagim hibridom omogućuje veći udio električne vožnje te time niže emisije i potrošnju. Kod Golfa, novi hibridni sustav nosit će oznaku 'Hybrid' i popunjava prazninu između blagog hibrida, koji se označava kao 'eTSI', i plug-in hibrida koji se krije iz oznake 'eHybrid' ili kao sportski GTE.

Novi hibridni pogon pokreće prednju osovinu. Njegove osnovne komponente su hibridni modul, turbo benzinski motor (TSI) i litij-ionska baterija. Hibridni modul uključuje elektromotor za pogon, drugi elektromotor kao generator, energetski upravljačku elektroniku, diferencijal i jednostupanjski prijenosnik snage, kao i elektronički upravljanu višelamelnu spojku s vlastitom upravljačkom jedinicom koja služi za 'spajanje' i 'odvajanje' TSI motora u pogonskom sklopu. U prednjem dijelu vozila integrirani su i električni kompresor klimatizacije te električni servo-pojačivač kočenja. Visokonaponska baterija, prilagođena hibridnom pogonu s NMC ćelijama i kapaciteta 1,6 kWh (bruto), uobičajenog za HEV vozila, integrirana je u podnicu vozila u stražnjem dijelu modela Golf i T-Roc.

Volkswagen je suradnju turbo-benzinskog motora 1,5 TSI evo2, dva elektromotora i visokonaponske baterije osmislio tako da postigne dobru ravnotežu između učinkovitosti, dinamike i udobnosti. Elektromotor zadužen za pogon zamjenjuje ili podržava benzinski motor u svim fazama u kojima pruža veću učinkovitost. Pogonski sustav nudi tri načina rada, koji se automatski aktiviraju ovisno o profilu uporabe vozila: pogon elektromotorom, serijski pogon (elektromotor + generator) te paralelni pogon (benzinski motor i elektromotor). Kod posljednje je TSI motor primarni izvor snage od oko 60 km/h na cestama i autocestama dok elektromotor podržava motor, primjerice kao 'boost' pri ubrzanju. Pripremljena su i tri profila vožnje: Eco, Comfort i Sport.

U Hrvatskoj nove HEV modele Golf i T-Roc očekujemo u četvrtom kvartalu 2026. godine, kada će biti poznate i cijene.