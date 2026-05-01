CATL ima baterije koje se pune za tri minute i one koje nude vožnju do 1.500 kilometara

Proizvođač baterija predstavio je svoja nova napredna rješenja, uključujući baterije s ekstremno brzim punjenjem te ambiciozan plan izgradnje mreže postaja za zamjenu baterija

Kineska tvrtka CATL, jedan od vodećih svjetski proizvođač baterija, na događaju "Super Technology Day" u Pekingu protekloga tjedna predstavio je čak šest inovacija koje obuhvaćaju različite baterijske sustave i popratnu infrastrukturu. Među novitetima ističu se treća generacija baterija Shenxing i Qilin, Freevoy hibridni sustav te natrij-ionska baterija Naxtra. Cilj svih ovih tehnologija je odgovoriti na specifične potrebe korisnika, od ekstremno brzog punjenja pa do dugog dometa i visoke sigurnosti

Ekstremne performanse i domet

Posebnu pozornost privukla je treća generacija Shenxing baterije koja rješava problem zagrijavanja tijekom ekstremno brzog punjenja. Prema objavljenim podacima, ova baterija omogućuje punjenje od 1 % do 80% kapaciteta za samo 3 minute i 44 sekunde. Čak i u uvjetima ekstremne hladnoće na -30°C, baterija postiže visok stupanj napunjenosti za manje od deset minuta, uz zadržavanje preko 90% kapaciteta nakon 1.000 ciklusa.

Za premium segment električnih vozila razvijena je treća generacija Qilin baterije s gustoćom energije od 280 Wh/kg. To omogućuje domet od 1.000 kilometara uz značajno smanjenje mase cijelog baterijskog paketa na 625 kilograma. Osim većeg dometa, lakša baterija izravno utječe na performanse vozila, skraćujući vrijeme ubrzanja i put kočenja te povećavajući iskoristivost prostora u kabini vozila.

Qilin baterija 3. generacije CATL

Još korak dalje ide baterija Qilin Condensed, koja po prvi put prenosi tehnologiju iz avioindustrije u putnička vozila. S rekordnom gustoćom energije od 350 Wh/kg, ova baterija omogućuje luksuznim električnim limuzinama domet čak i do 1.500 kilometara. Sigurnost je dodatno povećana uvođenjem kućišta od legure titana te eliminacijom tekućeg elektrolita, čime je u potpunosti uklonjen rizik od curenja i zapaljenja.

Hibridna rješenja i infrastruktura

Na polju hibridnih vozila, druga generacija Freevoy baterije donosi domet od 600 kilometara u isključivo električnom režimu rada. Sustav koristi inovativno miješanje materijala (LFP i NCM) na razini čestica, čime se postiže optimalna snaga čak i pri niskim razinama napunjenosti. Istovremeno, CATL je najavio masovnu proizvodnju Naxtra natrij-ionskih baterija do kraja 2026. godine, čime se smanjuje ovisnost o litiju.

Natrij-ionska baterija Naxtra CATL

Uz razvoj samih baterija, tvrtka planira izgradnju čak 4.000 integriranih postaja koje će nuditi i superbrzo punjenje i zamjenu baterija (Choco-Swap). Plan im je već do kraja 2026. godine pokriti 190 gradova i ključne autoceste u Kini. U suradnji s partnerima poput Changana i Cheryja, dugoročni cilj do 2028. godine je uspostava mreže s više od 100.000 zajedničkih objekata za opskrbu energijom u toj zemlji.