CATL najavio bateriju za automobile koja će izdržati 1,8 milijuna kilometara

Kineski proizvođač objavio je detalje o novoj 5C generaciji baterija koje zadržavaju 80% kapaciteta nakon 3.000 ciklusa punjenja, omogućujući električnim automobilima iznimno dugi vijek i ultrabrzo punjenje

Jedan od vodećih svjetski proizvođač baterija za električne automobile, kineski CATL, objavio je ambiciozne podatke o svojoj novoj platformi baterija nazvanoj 5C. Prema njihovim navodima, te baterije mogu izdržati do 3.000 punih ciklusa punjenja i pražnjenja uz zadržavanje 80% izvornog kapaciteta u idealnim uvjetima. Prema tome, njihov je životni ciklus ekvivalentan prevaljenoj udaljenosti od približno 1,8 milijuna kilometara, što je gotovo šest puta više od trenutačnog industrijskog prosjeka.

Nadživjet će i vozilo

Kinezi kažu da se 5C baterija može u potpunosti napuniti na brzom punjaču za otprilike 12 minuta. Do sada se smatralo da učestalo ultrabrzo punjenje znatno ubrzava degradaciju litij-ionskih ćelija, no CATL tvrdi da su njihovi inženjeri uspjeli riješiti taj problem putem inovativnih materijala i naprednog sustava upravljanja toplinom.

Poseban naglasak stavljen je na otpornost baterije pri visokim temperaturama. Testiranja su pokazala da čak i pri konstantnoj temperaturi od 60°C, što simulira ekstremne pustinjske uvjete, baterija zadržava 80% kapaciteta nakon 1.400 ciklusa, odnosno omogućava vožnju od oko 840.000 kilometara, što i dalje nadmašuje životni vijek većine današnjih komercijalnih električnih vozila i njihovih komponenti.

Ključne inovacije

Tri su ključna tehnološka rješenja zaslužna za ove rezultate. Prvo je gušći i ujednačeniji premaz katode koji smanjuje njezinu strukturnu degradaciju. Drugo rješenje uključuje aditive u elektrolitu koji "samozacjeljuju" mikro-pukotine, dok je treća inovacija separator s materijalima koji reagiraju na promjenu temperature. Ovim se metodama drastično smanjuje gubitak litijevih iona tijekom intenzivnog rada.

Osim kemijskog sastava, CATL je nadogradio i sustav upravljanja baterijom (BMS). Novi softver omogućuje aktivno usmjeravanje rashladne tekućine izravno prema kritičnim točkama unutar baterijskog paketa gdje dolazi do pregrijavanja. Time se osigurava ujednačena temperatura cijelog sustava, što je presudno za dugovječnost, pogotovo pri korištenju punjača velike snage, koja može ići i do 400 kW.

Iako su ovi podaci izazvali velik interes u automobilskoj industriji, CATL još uvijek nije službeno potvrdio točan datum početka masovne proizvodnje niti modele automobila u koje će se ove baterije prvo ugrađivati. Analitičari predviđaju da bi primarna primjena mogla biti u komercijalnim vozilima s visokom frekvencijom korištenja, poput taksija, dostavnih vozila i teških kamiona, gdje je brza regeneracija energije uz minimalno trošenje baterije ključna za profitabilnost.