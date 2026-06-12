Dodge Charger Daytona je testno vozilo za revolucionarnu bateriju s čvrstim elektrolitom

Stellantis i Factorial uspješno su integrirali naprednu tehnologiju baterija s čvrstim elektrolitom u razvojno vozilo, čime je započela ključna faza testiranja u stvarnim uvjetima u ovom "muscle caru"

Automobilska grupacija Stellantis i tehnološka kompanija Factorial ostvarile su značajan tehnološki iskorak integracijom Factorialove napredne FEST (Factorial Electrolyte System Technology) tehnologije baterija s čvrstim elektrolitom u razvojno vozilo Dodge Charger Daytona. To označava prvu integraciju ćelija s čvrstim elektrolitom u jedno Stellantisovo vozilo te prvu automobilsku primjenu ove tehnologije na tlu Sjeverne Amerike.

Ujedno je pokrenut i program cestovnog testiranja kako bi se potvrdile performanse, sigurnost i pouzdanost novog sustava pod stvarnim uvjetima vožnje. Sve to se nadovezuje na prethodna testiranja FEST ćelija te predstavlja ključan korak prema njihovoj serijskoj primjeni u industriji.

Nova arhitektura

Prijelaz s laboratorijskih testiranja na ugradnju u funkcionalno vozilo zahtijevao je složena rješenja inženjera obiju kompanija. Baterijske ćelije s čvrstim elektrolitom ugrađene su u postojeće kućište baterijskog paketa pomoću patentirane mehaničke arhitekture koju je dizajnirao Stellantis. Glavni cilj ove prilagodbe bio je izvući maksimum iz performansi ćelija, dok su kontrolni sustavi i sam dizajn paketa modificirani kako bi zadovoljili stroge automobilske standarde sigurnosti i izdržljivosti.

Tijekom prethodnih ispitivanja provedenih 2025. godine, Stellantis i Factorial demonstrirali su da FEST ćelije postižu gustoću energije od čak 375 Wh/kg. Tehnologija omogućuje i brzo punjenje, pri čemu se baterija napuni od 15% do 90% kapaciteta za svega 18 minuta. Također, ćelije su pokazale visoku razinu pouzdanosti u širokom temperaturnom rasponu, sve od -30°C do 45°C, što je ključno za stabilan rad u svim klimatskim uvjetima.

Stellantis X Factorial Solid State Modul

Trenutačno pokrenuti program cestovnog testiranja i kalibracije poslužit će inženjerima za precizno podešavanje i verifikaciju rada baterijskog paketa. Kroz vožnju javnim prometnicama provjeravat će se ponašanje sustava tijekom punjenja i različitih režima vožnje, uz kontinuirano nadgledanje opće sigurnosti automobila.