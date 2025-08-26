Huawei otvara prvu 100 MW punionicu za električne teške kamione

Centar omogućava brzo punjenje do 700 kamiona dnevno uz integriranu solarnu i sustave za pohranu energije, smanjujući vrijeme i troškove transporta

Huawei je u kineskoj pokrajini Sečuan predstavio prvu svjetsku ultra-brzu punionicu za električne teške kamione kapaciteta punjenja od 100 MW. Ovaj veliki projekt prostire se na oko 11,5 hektara i ima oko 200 punjačkih mjesta, uključujući 18 ultra-brzih punionica s po 1,44 MW i 108 stanica od 600 kW. Punionica može dnevno opskrbiti energijom do 700 električnih kamiona, s dnevnom isporukom električne energije većom od 300.000 kWh.

Sichuan Yuanqi Xingguang Heavy-Duty Truck Megawatt Supercharging Station se prostire na oko 11,5 hektara i ima oko 200 punjačkih mjesta Huawei

Posebna snaga ovog centra leži u tehnologiji za megavatno brzo punjenje koja kamionima omogućava 100 km dometa u samo pet minuta. Istovremeno, da bi se baterija od 400 kWh napunila do 80% treba oko 15 minuta. Također, ova tehnologija koristi tekuće hlađenje za održavanje stabilne visoke struje tijekom punjenja.

U sklopu postrojenja ugrađena je i fotonaponska nadstrešnica s kapacitetom od gotovo 1 MW, kao i dvije jedinice za pohranu energije kapaciteta 215 kWh koje koriste vjetar, tekućinu za stabilizaciju i inteligentno upravljanje energijom. Procjenjuje se da će prijevoznici godišnje uštedjeti oko 21.000 dolara po kamionu, što znači da se zahvaljujući učinkovitom i brzom punjenju trošak vozila može otplatiti za tri godine.