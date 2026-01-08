Audi S5 oduzet 19-godišnjaku samo četiri dana nakon što ga je kupio

Policijski službenici u Omahi zaustavili su Audi S5 koji je vozio čak 214 km/h, mladi vozač je uhićen, automobil zaplijenjen, a njemu prijeti oduzimanje dozvole u trajanju do godine dana

Autonet.hr četvrtak, 8. siječnja 2026. u 17:46
📷 Douglas County Sheriff’s Office
Douglas County Sheriff’s Office

Jedan je neodgovorni devetnaestogodišnjak u američkoj saveznoj državi Nebraski ostao bez svojeg novog Audija S5, budući da mu je vozilo zaplijenjeno samo četiri dana nakon kupnje. Prema navodima medija i lokalne policije, mladić je završio i u pritvoru zbog prometnih prekršaja.

Ured šerifa tamošnjeg okruga Douglas navodi da su službenici uočili Audi S5 koji se kretao brzinom od čak 214 km/h, a vozilo je pritom viđeno kako se "provlači" između šest ostalih automobila pokušavajući doći do brze trake, sve bez uključivanja žmigavaca.

Kratko je divljao

Tijekom zaustavljanja policija je utvrdila da je vozač, Tanner Jones, automobil kupio 30. prosinca. Budući da prekršaj se dogodio 3. siječnja, to znači da ga je imao u posjedu tek četiri dana, odnosno da nije tratio vrijeme već se odmah "bacio" na divljanje. Uhićen je zbog namjerne obijesne vožnje, nekorištenja pokazivača smjera, neimanja dokaza o osiguranju te prekoračenja brzine većeg od 58 km/h iznad ograničenja.

Prema navodu iz zakonodavstva Nebraske koje prenosi Carscoops, prvi prekršaj namjerne obijesne vožnje klasificira se kao prekršaj klase III i može rezultirati oduzimanjem vozačke dozvole od jednog mjeseca do godinu dana. Za kaznu za prebrzu vožnju spominje se iznos od 400 dolara, dok su ostala dva prekršaja opisana kao manja, uz napomenu da troškovi preuzimanja zaplijenjenog vozila mogu biti visoki.



