Automobil pao s nadvožnjaka u Zagrebu

U noći sa subote na nedjelju u Škorpikovoj ulici u Zagrebu automobil je iz još neutvrđenog razloga sletio s nadvožnjaka na kolnik ispod njega. Fotografije bizarne nezgode objavili su zagrebački vatrogasci

Vatrogasna postrojba Zagreb na svojem je Facebook profilu objavila nekoliko fotografija i osnovne informacije o bizarnoj nezgodi koja se dogodila ove nedjelje nešto prije 5 sati u Zagrebu. Prema njihovim podacima, vozilo je palo s nadvožnjaka u Škorpikovoj ulici. Automobil je nakon te nesreće ostao okomito u zraku, naslonjen na nadvožnjak – prizor je to bio kakav se rijetko viđa, kažu zagrebački vatrogasci.

No, istaknuli su i jedan zanimljiv detalj. Nekoliko sati prije te nesreće i sami su gledali video snimljen u njihovoj postaji tijekom treninga s kolegama iz inozemstva. Taj video je bio upravo na temu spašavanja u prometnim nesrećama, u kojem se vidi automobil koji visi vertikalno, dok mu spašavatelji pokušavaju pristupiti i iz njega izvući unesrećene.

"Ovakve neobične situacije još jednom pokazuju koliko su vježbe važne – ono što danas uvježbamo, sutra spašava živote", poruka je vatrogasaca. Osoba iz automobila je nakon stabilizacije i izvlačenja predana hitnoj pomoći s lakšim ozljedama.