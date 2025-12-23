Boja ovog automobila zbunjuje njegove vlastite radare

Uslijed visoke koncentracije aluminija u srebrnoj boji, radarski senzori Genesisovog modela G90 detektiraju nepostojeće objekte, što može dovesti do iznenadnog i opasnog fantomskog kočenja vozila

Autonet.hr utorak, 23. prosinca 2025. u 06:01

Južnokorejski proizvođač luksuznih automobila Genesis izdao je službeni opoziv za svoj top model limuzine G90, nakon što je utvrđeno da specifična nijansa boje može uzrokovati pogreške u radu sigurnosnih sustava. Prema izvješću podnesenom američkoj Nacionalnoj upravi za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA), problem je zabilježen kod ukupno 483 vozila proizvedenih između 2023. i 2026. godine i prisutnih na tržištu SAD-a.

Fizika protiv elektronike

Istraga je pokazala da je uzrok problema premium sjajna srebrna boja pod nazivom Savile Silver. Zbog visokog udjela aluminijskih čestica u njezinoj formulaciji, ta boja reflektira radarske zrake na način koji zbunjuje senzore smještene na uglovima branika. Ovi senzori registriraju odsjaj od same površine automobila i tumače ih kao drugo vozilo koje ulazi u vozni trak, što sustav poluautonomne vožnje na autocesti Highway Drive Assist tumači kao neposrednu opasnost od sudara.

Posljedica neželjene refleksije je takozvano fantomsko kočenje, tj. automobil naglo aktivira kočnice bez stvarnog razloga. Inženjeri su utvrdili da se signali odbijaju od aluminijskih ljuskica u boji, prolaze kroz nosač branika i vraćaju se u senzor. Takvo ponašanje sustava najizraženije je pri brzinama manjim od 20 km/h ili prilikom korištenja funkcije automatske promjene voznog traka, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik za putnike i ostale sudionike u prometu.

Ispitivanja su potvrdila da nijedna druga boja u ponudi modela G90 ne izaziva slične smetnje. Do trenutka objave opoziva zabilježeno je 11 izvještaja o nepravilnom radu sustava, no srećom nisu zabilježene prometne nesreće niti ozljede povezane s tim specifičnim tehničkim nedostatkom. Genesis je vlasnicima pogođenih vozila savjetovao da odmah prestanu koristiti sustav Highway Driving Assist dok se ne izvrše potrebni popravci.

Servisna intervencija uključivat će zamjenu prednjeg nosača branika novom, izoliranom senzorskom jedinicom, dizajniranom tako da blokira zalutale radarske refleksije. Kao dodatnu mjeru opreza, proizvođač je privremeno obustavio proizvodnju vozila u spornoj boji.



