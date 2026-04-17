Kinez pokopan kao car – u voljenom mu Mercedesu

Obitelj jednog Kineza ispunila je njegovu neobičnu posljednju želju te ga je, u skladu s drevnim vjerovanjima o zagrobnom životu, pokopala unutar luksuznog automobila umjesto u lijesu

U Kini je nedavno održan nesvakidašnji pogreb koji je privukao veliku pozornost javnosti – ali i policije. Obitelj preminulog bogataša odlučila je, naime, ispuniti njegovu vrlo specifičnu posljednju želju. Umjesto u tradicionalnom lijesu, pokojnik je položen u svoj luksuzni automobil marke Mercedes-Benz, modela S450L, čija se vrijednost procjenjuje na otprilike 130.000 eura.

Statusni simbol i na onom svijetu

Cijeli je posljednji ispraćaj snimljen, a video prikazuje kako bager spušta automobil u veliku, betonom obloženu raku. Prema navodima iz obitelji, ovaj čin predstavlja simboličnu poruku pokojnika koji je želio osigurati da i u "podzemnom svijetu" nastavi živjeti kao imućan čovjek. Da bi ga na zagrobnom putu pratila sreća, trebala bi osigurati i posebna registracija, s ponavljajućim brojem osam, koji se u kineskoj kulturi smatra sretnim.

Yesterday, the family of a deceased wealthy Chinese man held a funeral for him. Buried alongside him was his Mercedes-Benz. This act represents his wish: that he continues to live as a wealthy man in underground world.

This practice is rooted in Chinese tradition; in ancient… pic.twitter.com/Me4y2L2KXj — Bin Xie (@bxieus) April 10, 2026

Ovakva praksa vuče korijene iz duboke kineske tradicije i vjerovanja u zagrobni život, gdje se materijalni predmeti prenose na onaj svijet kako bi pokojniku služili i nakon smrti, a povijest bilježi značajno okrutnije običaje koji su pratili odlazak moćnika. U drevnim vremenima, nakon smrti careva, praksa je nalagala da se uz njih pokapaju i njihove konkubine. Za razliku od "bezazlenog" pokapanja automobila, stotine žena tada su žive zakopavane uz vladara – kako bi ga pratile u zagrobni život.

Iako je obitelj u ovom slučaju postupila prema želji pokojnika, policija je poručila da istražuje slučaj kako bi se utvrdilo jesu li prilikom ovakvog načina zbrinjavanja posmrtnih ostataka i vozila prekršeni sanitarni ili komunalni propisi.