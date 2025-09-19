Krenuo porinuti jet ski, pa porinuo svoj BMW "sedmicu"

U bizarnom incidentu početkom rujna u Poljskoj, vozač je prilikom spuštanja vodenog skutera u jezero potopio i svoj skupocjeni BMW serije 7. Srećom, u nezgodi nitko nije ozlijeđen

Priča o nesvakidašnjem incidentu u Poljskoj, koju je prva objavila lokalna vatrogasna služba putem Facebook stranice Włocławek112Info, ovih se dana proširila Internetom. Video objavljen na YouTubeu prikazuje kako vozač BMW-a serije 7 vozi unatrag niz rampu za čamce, s prikolicom na kojoj se nalazi jet ski. Pritom je očito bio nepažljiv i brzoplet, pa je došlo do nezgode u kojoj je umjesto skutera u rijeku Vislu porinuo – automobil.

Na snimci se vidi da vozač ulazi prevelikom brzinom unatrag u vodu, zbog čega mu stražnji kotači odmah tonu pod vodu. Umjesto da zakoči, nastavio je s kretanjem sve dok se cijeli automobil nije našao duboko u jezeru, daleko izvan mogućnosti da se samostalno izvuče. Snimka nadzorne kamere, kao i fotografije s mjesta događaja, zorno prikazuju trenutak nepažnje i njegove posljedice.

Brza intervencija službi

Nakon što je automobil ostao zarobljen u vodi, na teren je izašla lokalna vatrogasna postrojba, koja je izvukla automobil iz vode. Prema službenom izvješću vatrogasaca, u incidentu nije bilo ozlijeđenih. Ipak, šteta na automobilu je neupitna. Iako se vanjska oštećenja čine minimalnima, velika je vjerojatnost da su elektronički sustavi i potencijalno motor pretrpjeli znatna oštećenja zbog prodora vode. Dodatni problem predstavlja činjenica da su prozor i vrata automobila bili otvoreni, što je vjerojatno prouzročilo štetu i u unutrašnjosti.

Zanimljivo, lokalne vlasti kažu da ovo nije izolirani slučaj. Prošlog mjeseca vozač Opel Astre izgubio ju je na sličan način u istoj marini. Srećom, ni u tom slučaju nitko nije bio ozlijeđen.