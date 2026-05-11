Nakon nesreće motocikl ostao – visjeti na semaforu

U neobičnom sudaru motocikla i automobila u Kanadi, vozač motocikla zadobio je teške ozljede, dok je njegovo vozilo ostalo visjeti s konstrukcije prometne signalizacije, što je prizor koji je obišao svijet

Protekle subote poslijepodne, na granici gradova Surrey i Delta u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji, dogodila se teška i bizarna prometna nesreća koja je rezultirala nesvakidašnjim prizorom. Nešto prije 15 sati po lokalnom vremenu, policija je zaprimila dojavu o sudaru motocikla i osobnog automobila na prometnom raskrižju. Policijski službenici i hitne službe odmah su izašli na teren, gdje su zatekli dramatične posljedice sudara.

Nesvakidašnji prizor

Prema službenim podacima policijske uprave, u nesreći je sudjelovalo jedno motorno vozilo i motocikl, a okolnosti koje su dovele do ovakvog ishoda predmet su daljnje istrage. Vozač motocikla u sudaru je zadobio teške tjelesne ozljede te je hitno prevezen u bolnicu. Iako su ozljede okarakterizirane kao ozbiljne, policija je potvrdila kako žrtva nije u životnoj opasnosti. S druge strane, vozač automobila prošao je bez ozljeda i surađuje s istražiteljima na licu mjesta.

Nesreća je uzrokovala značajne zastoje u prometu jer su hitne službe morale osigurati područje oko jedne od najprometnijih dionica u regiji. Očevid je trajao satima, no ono što je ovu nesreću učinilo posebnom jest položaj motocikla nakon kontakta s automobilom. Naime, vozilo je ostalo visjeti visoko iznad ceste, zapleteno u konstrukciju nosača semafora. Fotografije i videozapisi koji su se brzo proširili društvenim mrežama prikazuju motocikl kako visi iznad raskrižja, što je izazvalo nevjericu kod prolaznika.

Na društvenim se mrežama pojavila i (poprilično loša) snimka s dashcama jednog od vozila u blizini, koja pokazuje trenutak kad je motocikl "lansiran" u zrak te kako je zapeo za semafor.