Njemački 18-godišnjak ostao bez vozačke dozvole već na prvoj solo vožnji

Mladi vozač uhvaćen je dok je vozio 110 km/h u zoni gdje je dopuštena brzina 50 km/h, samo dva sata nakon dobivanja vozačke dozvole. Prijete mu visoka kazna, zabrana vožnje i produžen probni rok

U njemačkom gradu Osnabrücku 18-godišnji vozač početnik je, samo dva sata nakon što mu je nastupio 18. rođendan i time je dobio dozvolu za vožnju, uhvaćen kako kroz grad juri brzinom od 110 km/h, daleko većom od tamo dopuštenih 50 km/h. Policija je ondje provodila rutinsku kontrolu brzine kada je BMW mladog vozača snimljen i ubrzo zaustavljen. Prema navodima policije, bila je riječ o njegovoj prvoj vožnji bez obavezne pratnje odrasle osobe, što dodatno naglašava težinu prometnog prekršaja – već u prvim satima samostalnog sudjelovanja u prometu.​

Bit će strogo kažnjen

Iz policije su potvrdili da je incident zabilježen u osjetljivom gradskom području, koje je od ranije poznato po učestalim prekoračenjima brzine i zbog toga se redovito nadzire. Iako u trenutku kontrole nisu objavljeni detaljni podaci o gustoći prometa, nadležne službe naglasile su da je kombinacija velike brzine i gradske zone s ograničenjem od 50 km/h objektivno stvarala visok rizik za ostale sudionike u prometu.​

Protiv 18-godišnjaka odmah je pokrenut prekršajni postupak, a prema važećim propisima za takvo prekoračenje brzine prijeti mu novčana kazna od oko 560 eura. Osim toga, mladi vozač trebao bi dobiti i dva kaznena boda te dvomjesečnu zabranu upravljanja vozilom. Dodatno, zbog činjenice da se radi o vozaču na probnom roku, slučaj se tretira kao težak prekršaj, što automatski povlači obvezu sudjelovanja na posebnom nastavnom seminaru za počinitelje težih prometnih prekršaja. Mladom vozaču tako prijeti i produljenje dvogodišnjeg probnog razdoblja.