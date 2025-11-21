Njemački 18-godišnjak ostao bez vozačke dozvole već na prvoj solo vožnji

Mladi vozač uhvaćen je dok je vozio 110 km/h u zoni gdje je dopuštena brzina 50 km/h, samo dva sata nakon dobivanja vozačke dozvole. Prijete mu visoka kazna, zabrana vožnje i produžen probni rok

Autonet.hr petak, 21. studenog 2025. u 20:10

U njemačkom gradu Osnabrücku 18-godišnji vozač početnik je, samo dva sata nakon što mu je nastupio 18. rođendan i time je dobio dozvolu za vožnju, uhvaćen kako kroz grad juri brzinom od 110 km/h, daleko većom od tamo dopuštenih 50 km/h. Policija je ondje provodila rutinsku kontrolu brzine kada je BMW mladog vozača snimljen i ubrzo zaustavljen. Prema navodima policije, bila je riječ o njegovoj prvoj vožnji bez obavezne pratnje odrasle osobe, što dodatno naglašava težinu prometnog prekršaja – već u prvim satima samostalnog sudjelovanja u prometu.​

Bit će strogo kažnjen

Iz policije su potvrdili da je incident zabilježen u osjetljivom gradskom području, koje je od ranije poznato po učestalim prekoračenjima brzine i zbog toga se redovito nadzire. Iako u trenutku kontrole nisu objavljeni detaljni podaci o gustoći prometa, nadležne službe naglasile su da je kombinacija velike brzine i gradske zone s ograničenjem od 50 km/h objektivno stvarala visok rizik za ostale sudionike u prometu.​

Protiv 18-godišnjaka odmah je pokrenut prekršajni postupak, a prema važećim propisima za takvo prekoračenje brzine prijeti mu novčana kazna od oko 560 eura. Osim toga, mladi vozač trebao bi dobiti i dva kaznena boda te dvomjesečnu zabranu upravljanja vozilom. Dodatno, zbog činjenice da se radi o vozaču na probnom roku, slučaj se tretira kao težak prekršaj, što automatski povlači obvezu sudjelovanja na posebnom nastavnom seminaru za počinitelje težih prometnih prekršaja. Mladom vozaču tako prijeti i produljenje dvogodišnjeg probnog razdoblja.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi