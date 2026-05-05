Njemački poduzetnik uspio izbjeći porez i dokazati da mu je Lamborghini – službeno vozilo

Savezni fiskalni sud donio je presudu u korist njemačkog vještaka, koji je superautomobil koristio u poslovne svrhe, a manevar mu je uspio jer – posjeduje i luksuzna vozila "za privatne potrebe"

Pomalo bizarna pravna priča stiže iz Njemačke, gdje je jedan vlasnik skupocjenog superautomobila uspio prijaviti ga kao službeno vozilo i tako izbjeći plaćanje poreza. Slučaj je započeo tako što je lokalna porezna uprava dovela u pitanje status Lamborghinija Aventadora, u vlasništvu jednog samostalnog vještaka za forenziku. Porezni inspektori izrazili su sumnju u isključivo poslovnu namjenu tog vozila, posebice zbog neuredno vođene dokumentacije putnih naloga.

Pokretni reklamni pano

Cijeli slučaj završio je na njemačkom Saveznom fiskalnom sudu, gdje je poduzetnik imao – kako se ispostavilo – valjane argumente. Glavni od njih bila je činjenica da u privatnom vlasništvu posjeduje Ferrari 360 Spider i Jeep Commander, čime je dokazivao da mu Aventador nije služio za osobno zadovoljstvo, nego, eto, baš za poslovna putovanja. Unatoč manjkavostima u dokumentaciji, sud je u konačnici stao na stranu poduzetnika, poništivši odluku kojom se pretpostavljala privatna uporaba u svrhe oporezivanja.

Ključni argument suda nije se temeljio na tehničkim specifikacijama automobila ili kvaliteti vođenja evidencije, već na imovinskom stanju tužitelja. Osim posjedovanja još luksuznih vozila za privatne svrhe, vještak je na sudu dokazao da mu je Lamborghini služio kao marketinški alat. Automobil je, naime, bio presvučen upečatljivom folijom s logotipom i informacijama o njegovoj tvrtki, čime je vozilo funkcioniralo kao svojevrsni "pokretni reklamni pano". U iste svrhe koristio je i još jedan automobil, BMW 740d xDrive, a oba su i dalje bila pod leasingom – što je također poslužilo kao dokaz o poslovnoj upotrebi.

Sudski vještak žuri na posao (ilustracija)

Iako se takva praksa može činiti rastrošnom za uobičajene poslovne standarde, sud je potvrdio da poduzetnici imaju slobodu izbora sredstava za promociju svog poslovanja. Prema tome, dakle, čak i Lamborghini Aventador može biti priznat kao legitimno službeno vozilo, pod uvjetom da postoji jasna distinkcija između poslovne i privatne imovine – barem u Njemačkoj.