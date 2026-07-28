Ovaj Touareg "preživio" je udar balističkog projektila – i odvezao se

Ukrajinska tvrtka EMG Group objavila je snimke uništenog modela Volkswagen Touareg koji je, unatoč teškim oštećenjima od eksplozije, bez poteškoća upalio te napustio lokaciju

Modernim se vozilima često zamjera pretjerano oslanjanje na tehnologiju i računalne sustave koji zbog sitnog kvara mogu potpuno onesposobiti automobil. Međutim, model Volkswagen Touareg treće generacije osporio je tu reputaciju nakon što je preživio izravne posljedice obližnjeg udara balističke rakete u Ukrajini te i nakon toga ostao u voznom stanju.

Snimke koje je na društvenim mrežama objavila ukrajinska tvrtka EMG Group prikazuju teško oštećeni SUV koji se nalazio u blizini mjesta detonacije. Udarni val, geleri i padajući krhotine deformirali su vanjske panele, savijeni su nosivi stupovi, dok se krovna konstrukcija urušila. Sva su stakla na vozilu razbijena, a unutrašnjost je prekrivena debelim slojem prašine.

Začudo – mnogo toga radi

Prema navodima EMG Groupa, Touareg je u trenutku eksplozije bio ugašen i bez putnika. Nakon toga, ključni trenutak dogodio se kada je vozač ušao u kabinu i pritisnuo tipku za paljenje bez ključa. Trolitreni V6 turbomotor pokrenuo se bez ikakvog oklijevanja.

Motor je odmah počeo mirno raditi u praznom hodu, što je vozaču omogućilo ubacivanje u brzinu i udaljavanje s mjesta udara – na vlastiti pogon. Dakako, digitalna instrumentna ploča očekivano je prikazala niz upozorenja o otkrivenim pogreškama, što ne čudi, s obzirom da nema dijela vozila koji nije barem djelomično oštećen.

Inspekcija je pokazala da su se svi zasloni u kabini normalno pokrenuli i reagirali na dodir, dok su sustav klimatizacije, električno podešavanje sjedala i vanjska rasvjeta također zadržali funkcionalnost. S druge strane, head-up zaslon ostao je bez površine na koju bi projicirao informacije.