Ovaj tri metra široki M3 nije loši Photoshop uradak, već stvarnost!

Ako vam se učinilo da ste negdje već vidjeli nevjerojatno širok automobil koji izgleda poput spljoštenog BMW-a, niste u krivu. Ludorija od Volkswagena Lamando L, široka gotovo tri metra, koja se prvi put pojavila u Kini prije četiri godine, i dalje je tu. No, njezini su je kreatori nedavno odlučili osvježiti i preraditi u imitaciju aktualne G80 generacije BMW-a M3. Rezultat je kreacija koju su prikladno nazvali M3², a koja je ponovno zapalila društvene mreže.

Dobra je vijest da za stvaranje ove automobilske monstruoznosti nitko nije morao žrtvovati savršeno ispravan BMW M3. Cijeli je projekt izgrađen na temeljima spomenutog Lamanda, ali su se autori potrudili vjerno rekreirati neke od najprepoznatljivijih detalja bavarskog sportaša. To uključuje prednja svjetla koja izgledaju kao originalni M3 dijelovi ili su, u najmanju ruku, izuzetno vjerne replike koje je teško razlikovati od pravih.

Ipak, ono što bez sumnje najviše privlači pažnju jest prednja maska. Kontroverzne i okomito izdužene "bubrežne" rešetke s modela G80 M3 ovdje su dobile pojačanje. Umjesto standardne dvije, ova kreacija ima čak četiri goleme rešetke, dajući širokom M3 licu izraz koji, kako se kaže, samo majka može voljeti. Gledajući automobil sa stražnje strane, njegov pravi identitet postaje malo očitiji, budući da cjelokupni oblik krova i poklopca prtljažnika i dalje podsjeća na linije standardnog Lamanda. Unatoč tome, dodana su stražnja svjetla inspirirana BMW-ovim dizajnom kako bi se iluzija što bolje upotpunila.

Volkswagen duša ispod BMW odijela

Dok vanjština vrišti "BMW", unutrašnjost ne odaje nikakve veze s tom markom. Kabina je gotovo u potpunosti preuzeta iz serijskog Lamanda, s tek jednim detaljem koji otkriva namjeru autora da prikriju porijeklo - VW amblem na upravljaču prekriven je crnom trakom. Uz to, instrumentna ploča dobila je novi, iznimno široki zaslon koji je u potpunosti usmjeren prema suvozaču, što dodatno naglašava neobičnost cijelog projekta.

Priča o lažnom identitetu nastavlja se i ispod poklopca motora. Dok pravi G80 M3 pokreće snažni 3,0-litreni redni šesterocilindraš s dva turbopunjača, ova prerada zadržava originalni Volkswagenov 1,4-litreni četverocilindrični motor. Njegova snaga nije ni blizu one koju sugerira agresivan izgled. Težina je nepoznanica, iako se navodi da je u originalnom, proširenom izdanju Lamando mogao prevesti čak deset putnika. U međuvremenu je unutrašnjost ogoljena, a umjesto pravih sjedala ubačene su vreće za sjedenje (beanbags), pa je vjerojatno i dalje dovoljno prostran za cijelu ekipu.

Fenomen ekstremnih prerada

Ovaj projekt primjer je ekstremnog tuninga, gdje je primarni cilj stvaranje vizualnog dojma i šokiranje promatrača, a ne poboljšanje performansi. Takve su modifikacije česte, osobito u Kini, gdje kultura automobilskih prerada ponekad rezultira ekstravagantnim kreacijama koje izazivaju burne reakcije na internetu. Pojava automobila poput "M3²" usko je povezana s utjecajem društvenih mreža. Platforme poput TikToka i YouTubea postale su ključne za širenje viralnih automobilskih sadržaja, od ovakvih ekstremnih modifikacija do neobičnih "uradi sam" rješenja.

Širenje karoserije, poznato kao "widebody", predstavlja značajan trend u svijetu tuninga. Tvrtke poput Pandema i Rocket Bunnyja specijalizirale su se za proizvodnju dodataka koji automobilima daju agresivniji i mišićaviji izgled. Iako takvi setovi omogućuju ugradnju širih kotača i guma, njihov je primarni cilj estetika. Ovaj M3² odveo je tu ideju do apsolutnog ekstrema, stvorivši vozilo koje više izgleda kao rekvizit iz filma nego kao automobil za svakodnevnu vožnju.