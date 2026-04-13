Ovakvog luđaka još niste vidjeli: snimao WRC utrke iz – šahta

Nešto što se može dogoditi samo kod nas – nakon nekoliko incidenata prošlih godina na hrvatskim cestama tijekom WRC vikenda i ovo je izdanje obilježio nesvakidašnji prizor

Ovogodišnje izdanje WRC spektakla u Hrvatskoj, uz sportska uzbuđenja, obilježila je i nesvakidašnja te iznimno opasna scena koja je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama. Talijanski fotograf Matteo Lelli izazvao je oštre kritike javnosti i struke nakon što je na svojem Instagram profilu objavio snimku na kojoj se vidi kako jureće automobile prati sakriven u šahtu, neposredno uz sam rub trkaće staze.

Iako je poznato da pratitelji relija često traže inovativne načine kako bi zabilježili što atraktivnije kadrove, Lellijev je postupak ocijenjen kao ekstremni primjer neodgovornosti. Ovakvo ponašanje izravno je prekršilo sigurnosne protokole koji su ključni za održavanje ovakvih visokorizičnih sportskih manifestacija. "Ne dolazite više na utrke", poručili su Talijanu.

Na incident je hitno reagirala Međunarodna automobilistička federacija (FIA), naglasivši kako za ovakve postupke nema opravdanja. U svojoj je izjavi FIA istaknula da pojedinci koji se dovode u opasne pozicije ne ugrožavaju samo vlastitu sigurnost, već i posade automobila te ostale gledatelje i osoblje uz stazu. Također su uputili apel navijačima da se drže isključivo odobrenih zona kako ne bi postali razlogom otkazivanja brzinskih ispita.