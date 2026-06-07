Privremeno ili trajno rješenje? Automobil zakrpan – pur pjenom

Na popularnoj internetskoj platformi Reddit, unutar zajednice posvećene neobičnim i upitnim preinakama automobila Shitty_Car_Mods, prije nekoliko je dana osvanula fotografija jedne Honde CR-V, koja je odmah privukla veliku pozornost korisnika. Vozilo, naime, na sebi ima nanesenu znatnu količinu poliuretanske ekspandirajuće građevinske pjene (pur pjene), na području oko blatobrana i prednjeg odbojnika. Takav izgled ostavio je mnoge u nedoumici – radi li se o trajnom rješenju ili tek o ranoj fazi kompleksnijeg postupka prerade vozila?

"Uradi sam" odbojnici

Dok neki od komentatora na prvi pogled vizualni dojam uspoređuju s posljedicama loših estetskih zahvata, drugi dio zajednice ipak u tome prepoznaje specifičnu metodologiju rada. U automobilskoj "uradi sam" kulturi nanošenje pjene često predstavlja tek prvi korak u stvaranju "widebody" kita i sličnih dodataka na karoseriji.

Poznavatelji procesa izrade unikatnih karoserijskih dijelova ističu kako pjena služi kao osnova, odnosno model koji se naknadno brusi i oblikuje do željenih linija. Nakon što se postigne precizan oblik, preko pjene se nanose slojevi stakloplastike kako bi se stvorio čvrst i funkcionalan završni element. Zbog toga su mnogi komentatori pozvali na strpljenje i izrazili podršku autoru projekta, naglašavajući da se radi o poslu koji zahtijeva vrijeme i trud.

Znalci bi rekli da je za ovakve projekte lakše i preciznije koristiti profesionalnu dvokomponentnu pjenu, nego običnu "iz Peveca", ali i da automobil, čiji su dijelovi ovako nedovršeni, ne bi trebao biti na cesti, nego u radionici. Dok ga vlasnik ne uredi, mjesto mu je u zabavnim rubrikama automobilskih portala…