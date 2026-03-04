Promijenili font na tablicama pa zbunili vlastite sustave

Uvođenje novih registarskih pločica u Pennsylvaniji izazvalo je neočekivane probleme jer sustavi za nadzor krivo očitavaju redizajnirane znakove, što dovodi do slanja netočnih računa za cestarinu

Autonet.hr srijeda, 4. ožujka 2026. u 14:29
📷 WPXI-TV News Pittsburgh / YouTube screenshot
WPXI-TV News Pittsburgh / YouTube screenshot

Američka savezna država Pennsylvania suočava se s neočekivanim tehničkim problemima nakon uvođenja posebnih registarskih pločica, prigodnog izdanja povodom 250. rođendana Sjedinjenih Američkih Država. Iako je novi dizajn trebao "podebljati" državni proračun i obilježiti povijesni jubilej, on je trenutačno izvor administrativnih problema. Kamere za nadzor prometa i naplatu cestarine u toj državi, naime, novu "precrtanu nulu" na pločicama prepoznaju kao broj osam, što rezultira slanjem kazni i računa na pogrešne adrese vozača.

Sami stvorili problem

Ironija cijele situacije leži u činjenici da je Odjel za promet Pennsylvanije ažurirao dizajn pločica, kao jedan od glavnih razloga navodeći želju za poboljšanjem njihove čitljivosti. Precrtana nula uvedena je kako bi se spriječila česta zabuna između broja "0" i slova "O", što je problem s kojim se godinama susreću i ljudi i strojevi. Njihov potez podržale su i savezne udruge i agencije, ističući ga kao primjer dobre prakse za bolju prepoznatljivost oznaka – no, nitko pritom očito nije imao na umu strojno čitanje tablica.

Što je nula, što je osam? 📷 WPXI-TV News Pittsburgh / YouTube screenshot
Što je nula, što je osam? WPXI-TV News Pittsburgh / YouTube screenshot

Umjesto povlačenja spornog fonta na pločicama, nadležne službe rješenje vide u rekalibraciji i ažuriranju softvera koji očitava registracije vozila. Očekuje se da će sustavi, kroz proces strojnog učenja, s vremenom početi razlikovati novu prekirženu nulu od broja osam. Ipak, službenici priznaju kako se taj proces prilagodbe tehnologije ne može dogoditi preko noći te da će zahtijevati određeno vrijeme, odnosno veći broj novih tablica na cestama, na kojima će sustavi moći "učiti".

Problem se ne odnosi isključivo na sustave za naplatu cestarine. Iako nisu sve kamere pogođene ovim nedostatkom, poteškoće bi mogle imati sve agencije koje se oslanjaju na automatsko čitanje registarskih pločica – primjerice policija prilikom kažnjavanja prekršitelja. Zbog navedenih propusta, vlasti su uputile apel građanima da s posebnom pozornošću pregledavaju sve pristigle račune za cestarinu i prijave sve eventualne pogreške.

