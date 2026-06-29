Samo u Floridi: 85-godišnjak i 57-godišnjak utrkivali se na cesti

Policija Floride uhitila je dvojac zbog opasne vožnje i uličnog utrkivanja državnom cestom, a fotografija starijeg vozača uhićenog na djelu s cigaretom u ustima obilazi društvene mreže

U kasnim noćnim satima 12. lipnja, zamjenik šerifa u okrugu Lake u saveznoj državi Floridi uočio je dva automobila koja su se, prema službenom izvješću, utrkivala državnom cestom. Nakon što je policijski službenik zaustavio sivi sportski automobil marke Nissan, ustanovljeno je da njime upravlja 85-godišnji William Bosworth. Prilikom policijske intervencije vremešni je vozač opušteno pušio cigaretu, a policajcima je svoje ponašanje opravdao riječima kako se samo "malo vozi u svom omiljenom automobilu".

Ilegalna utrka seniora

Radar je zabilježio da se Bosworthov automobil kretao brzinom od čak 177 kilometara na sat. Ubrzo je identificiran i vozač drugog automobila, 57-godišnji Phillip Signorino, koji je upravljao Chevrolet Corvetteom. Obojica muškaraca odmah su privedena i suočena s ozbiljnim pravnim posljedicama zbog ugrožavanja sigurnosti na cestama.

Prema policijskom zapisniku, Bosworth je u svoju obranu izjavio kako je tek izašao na vožnju kada je drugo vozilo naglo skrenulo prema njemu. S druge strane, 57-godišnji Signorino branio se tvrdnjom da njegov automobil uopće nije tehnički sposoban postići tako visoke brzine. Službeni sudski i policijski dokumenti pokazuju da su obojica muškaraca u potpunosti odbacila optužbe da su se utrkivali jedan protiv drugog.

Nadležni su službeno optužili obojicu vozača za ulično utrkivanje i prekomjerno prekoračenje brzine za više od 80 kilometara na sat iznad ograničenja. Nakon privođenja i obrade u policijskoj postaji, Bosworth i Signorino uplatili su propisanu jamčevinu kako bi se u daljnjem tijeku postupka branili s slobode.