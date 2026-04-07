BMW Grupa ualaže 650 milijuna eura u potpunu elektrifikaciju matične tvornice u Münchenu

BMW transformira svoju najstariju tvornicu u digitalno i potpuno električno postrojenje, ulaže 650 milijuna eura i planira smanjenje troškova za 10% uz primjenu AI tehnologija

Autonet.hr utorak, 7. travnja 2026. u 06:00

Glavna i najstarija tvornica BMW Grupe, ona u Münchenu, nalazi se pred najvećom transformacijom u svojoj 104 godine dugoj povijesti. U kolovozu ondje započinje serijska proizvodnja modela BMW i3, drugog predstavnika nove generacije vozila pod nazivom "Neue Klasse", a ta strateška prekretnica dio je šireg plana prema kojem će ova tvornica od 2027. godine proizvoditi isključivo električna vozila, čime se postavlja novi standard u globalnoj proizvodnoj mreži BMW Grupe.

Tehnologijom do ušteda

Uprava kompanije ističe da su pripreme za taj veliki korak bile opsežne, uz investiciju od oko 650 milijuna eura. Prema riječima Milana Nedeljkovića, člana Uprave zaduženog za proizvodnju, okvir za ovaj proces je strategija "BMW iFACTORY" koja se temelji na digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji i maksimalnoj fleksibilnosti. Cilj nije samo prelazak na električni pogon, već i značajno povećanje učinkovitosti uz smanjenje ukupnih troškova proizvodnje za 10% u usporedbi s aktualnom generacijom vozila.

Modernizacija postrojenja obuhvatila je izgradnju novog pogona limarije i najsuvremenije linije za montažu vozila. Primjena umjetne inteligencije postala je standard u svim fazama – od pogona za prešanje, gdje AI kamere nadziru kvalitetu dijelova, do lakirnice gdje sustavi automatski detektiraju i ispravljaju i najmanje nepravilnosti na površini. Čak 98% procesa spajanja u novoj limariji obavljaju roboti, dok se cijeli pogon oslanja na virtualne blizance za planiranje i optimizaciju procesa u stvarnom vremenu.

Poseban naglasak stavljen je na logistiku prilagođenu specifičnoj gradskoj lokaciji tvornice. Razvijena je višeetažna struktura zgrade koja omogućuje direktnu dostavu dijelova na montažne stanice, čime se skraćuju transportni putevi unutar tvornice. Osim same montaže vozila, München zadržava i vlastitu proizvodnju sjedala, koja se proizvode tako da se isporučuju na traku točno u trenutku kad su potrebna za određeno vozilo. Ovaj sustav osigurava visoku razinu kontrole kvalitete, uključujući automatizirane provjere sigurnosno relevantnih komponenti.

Pogonska snaga za novu seriju vozila dolazi iz regionalne mreže. Visokonaponske baterije šeste generacije stizat će iz novog pogona u Donjoj Bavarskoj, a elektromotori će se proizvoditi u austrijskom Steyru, koji se nakon četiri desetljeća proizvodnje motora s unutarnjim izgaranjem transformirao u centar za e-mobilnost.

"BMW i3 tek je početak, nekoliko će modela Neue Klasse biti sklapani u Münchenu u budućnosti, uključujući BMW i3 Touring", poručio je Peter Weber, direktor tvornice.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi